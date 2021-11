rf IDEAS bringt sein bisher kleinstes und leistungsfähigstes Desktop-Lesegerät auf den Markt

rf IDEAS, ein führender Hersteller von Ausweislesern für die Authentifizierung und den logischen Zugang, freut sich, die Einführung des WAVE ID® Plus Mini ankündigen zu können – als einer kleineren, kompakteren Version seines Vorgängers, aber mit genau den gleichen robusten Fähigkeiten.

„Mit dem WAVE ID Plus Mini haben wir einen unserer kleinsten und leistungsfähigsten Desktop-Lesegeräte entwickelt, der dennoch nahezu alle berührungslosen und kontaktlosen Zugangsdaten weltweit unterstützt“, sagte Tod Besse, Senior Vice President von rf IDEAS. „Genau wie der bestehende WAVE ID® Plus lässt sich der neue WAVE ID Plus Mini problemlos in bestehende Kartenzugangssysteme integrieren, sodass Unternehmen dieselben Karten wie für den Gebäudezugang für den logischen Zugang zu unzähligen Anwendungen verwenden können.“

Das aktualisierte Design des WAVE ID Plus Mini reduziert den Gesamtformfaktor des Lesegeräts, um Unordnung zu minimieren und den Platz auf dem Schreibtisch, in den Schwesternzimmern, auf Theken und sogar in der Fertigung zu vergrößern. Dieser Leser mit kleinerem Formfaktor bietet weiterhin die gleichen erweiterten Funktionen wie der ursprüngliche Formfaktor und verbessert gleichzeitig das Aussehen mit einem klaren und minimalistischen Design moderner Technologie:



Etwa 35 % kleiner und 37 % leichter als der WAVE ID Plus



Ermöglicht vier ID-Kartenkonfigurationen



Kann die 13,56-MHz-Antenne automatisch einstellen



Direkt an den USB-Port angeschlossen, gibt das Lesegerät Kartendaten im USB-Tastaturemulationsmodus an, während die SDK-Modelle mit dem rf IDEAS Universal SDK arbeiten, um eine einfache Integration in Softwareanwendungen von Drittanbietern zu ermöglichen. Die Plug-and-Play-Funktionalität des Lesegeräts erfordert wenig oder keine spezielle Softwarekonfiguration für eine nahtlose Integration in gängige Betriebssysteme und Anwendungen. Häufige Anwendungen sind einmaliges Anmelden, Zeit- und Anwesenheitsverfolgung, Schulungs-Compliance, Point-of-Sale-Anwendungen und sicheres Druckmanagement.

Erfahren Sie hier mehr über den WAVE ID Plus Mini.

Über rf IDEAS

Das Unternehmen rf IDEAS, Inc., ist ein führender Anbieter von Lösungen für den logischen Zugang für das Gesundheitswesen, die Fertigungsbranche, Behörden, Bildungsinstitute und Unternehmen. Die „WAVE ID®“-Lesegeräte des Unternehmens (vormals pcProx®) gelten bei Benutzern rund um die Welt als zuverlässig und werden durch starke Partnerschaften mit führenden Anbietern von Identitätsmanagement gestützt. Die Lesegeräte von rf IDEAS ermöglichen innovative Lösungen für Single-Sign-on, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und mobile Authentifizierung und unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

Bei rf IDEAS® handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211116005683/de/

Kontaktperson für Medien

Megan Flynn

Tel.: 312.573.2220 x209, Durchwahl 209

E-Mail: Marketing@rfIDEAS.com