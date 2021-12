Rheinland-Pfalz beschließt neue Corona-Verordnung ab Donnerstag

MAINZ (dpa-AFX) - Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie tritt in Rheinland-Pfalz schon an diesem Donnerstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen werde dann sofort wirksam sein, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz. Auch Clubs und Diskotheken werden ab Donnerstag geschlossen sein. Die Kontaktbeschränkung auf höchstens zehn Menschen auch bei Geimpften und Genesenen mit Ausnahme von Kindern soll hingegen erst ab dem 28. Dezember gelten.

Gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester werde es nicht möglich sein, ausgelassen zu feiern, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Deutschland befinde sich gerade "in einer Art paradoxen Situation". So seien die Infektionszahlen zurzeit leicht rückläufig, was sich auf die bislang vorherrschende Delta-Variante erstrecke. "Aber Omikron ist eine hochansteckende Virusvariante." Dreyer warnte, "dass sie auch den Impfschutz unterlaufen kann", also auch Geimpfte infizieren könne. Zwei oder besser drei Impfungen seien aber der beste Schutz vor einem schweren Verlauf mit der Einweisung ins Krankenhaus.

Kirchengemeinden können ihre Gottesdienste nach 3G-Bestimmungen organisieren, sagte Hoch. Es stehe ihnen aber frei, sich für 2G oder 2G plus zu entscheiden - also nur Geimpfte und Genesene mit Test zuzulassen./irs/pz/DP/jha