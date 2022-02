Rheinmetall: Können Bundeswehr Ausrüstung für 42 Milliarden liefern

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Rüstungskonzern kann der Bundeswehr derzeit Ausrüstung im Wert von 42 Milliarden Euro liefern. Das sagte Unternehmenschef Armin Papperger dem Nachrichtenportal "Focus Online". "Wir haben für das Ministerium aktuell Listen aufgestellt, was kurzfristig verfügbar wäre. Wir als Rheinmetall könnten in kurzer Zeit Ausrüstung im Wert von 42 Milliarden Euro liefern", so Papperger. Rheinmetall könne innerhalb von zwölf Monaten logistische Fahrzeuge liefern, innerhalb von 18 Monaten Radfahrzeuge und innerhalb von 24 Monaten auch Kettenfahrzeuge.

Auf die Frage, ob Rheinmetall auch die Ukraine beliefen würde, sagte Papperger. "Ja, die Ukraine hat bereits angefragt. Der Antrag wird derzeit von der Bundesregierung geprüft. Ich kann in der derzeitigen Situation nur sagen: Wir wollen denen helfen."/nif/DP/he