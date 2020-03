RHEINMETALL - Kurssprung nach Zahlen

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 82,320 € (XETRA)

Rheinmetall erzielt 2019 Umsatz von 6,255 Mrd. EUR (VJ: 6,148 Mrd. EUR (VJ: 6,26 Mrd. EUR); ein Ebit (bereinigt) von 505 Mio. EUR (VJ: 491 Mio. EUR) und einen Nettogewinn vor Minderheiten von 354 Mio. EUR (VJ: 354 Mio. EUr). Einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 will das Management am 18. März geben.

Quelle: Guidants News

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 12 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Die Rheinmetall-Aktie markierte am 10. April 2018 ein Allzeithoch bei 119,35 EUR. Anschließend fiel sie auf ein Tief bei 68,94 EUR, erholte sich aber bis September 2019 vollständig von diesem Rückschlag. Im September 2019 notierte der Wert mehrere Tage knapp unter diesem Rekordhoch, auch Anfang November 2019 näherte er sich diesem noch einmal an. Allerdings fiel er anschließend innerhalb weniger Tage bis fast auf die Unterstützungszone zwischen 90,50 und 90,00 EUR zurück. Die Aktie durchbrach diese Zone am 24. Februar 2020 und fiel bis Freitag auf ein Tief bei 78,80 EUR. Intraday erholte sich der Wert am Freitag deutlich. Diese Erholung setzt sich nach den aktuellen Zahlen fort. Die Aktie nähert sich schon wieder der Zone zwischen 90,00 und 90,50 EUR an.

Wohin geht die Reise?

Gelingt ein stabiler Ausbruch über 90,50 EUR, dann kann sich die Aktie von Rheinmetall weiter erholen. Ein Anstieg in den Bereich um 100,00-101,00 EUR wäre in diesem Fall möglich. Sollte sich die Widerstandszone allerdings als zu hoch erweisen, dann könnte es zu Abgaben bis 78,80 EUR oder sogar 68,94 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

LUFTHANSA - Geht der Einbruch weiter?

BASF - Wieder kaufenswert oder Finger weg?

QSC erwartet 2020 zweistelliges Umsatzwachstum

Rheinmetall

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)