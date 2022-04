RHEINMETALL - Rücksetzer läuft

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 191,900 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie zog in den letzten Wochen massiv an. Die Aktie schoss bis 25. März 2022 auf ein Allzeithoch bei 208,60 EUR nach oben. Ursache für diesen Kurssprung sind die Invasion Russlands in die Ukraine und die dadurch ausgelöste Investitionsbereitschaft der Bundesregierung in die Bundeswehr.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und durchbrach am 28. Februar 2022 mit einem riesigen Aufwärtsgap zwischen 107,35 EUR und 129,20 EUR das alte Allzeithoch bei 119,35 EUR.

Seit dem Hoch bei 208,60 EUR konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau.

Langfristig top, kurzfristig auf Konsolidierungskurs

Die Rheinmetall-Aktie dürfte noch einige Tage konsolidieren. Ein Rückfall auf das letzte Zwischenhoch bei 162,95 EUR wäre dabei keine Überraschung. Langfristig ist die Aktie aber sehr interessant. Denn mit dem Ausbruch über 119,35 EUR ergab sich ein großes Kaufsignal, das auf eine Rally in Richtung 300 EUR hindeutet.

Sollte der Wert unter 162,95 EUR abfallen, könnte sich die Konsolidierung in Richtung 129,20 EUR ausdehnen. Auch dann wäre das Chartbild auf langfristige Sicht bullisch.

Fazit: Die laufenden Abgaben stellen keinen Grund dar, um über die langfristige Entwicklung der Aktie besorgt zu sein. Vielmehr könnten diese Abgaben neue Einstiegschancen mit sich bringen.

