RHEINMETALL - Rücksetzer zu Ende?

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 218,200 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 28. Februar 2022 kam es aus bekannten und sehr traurigen Gründen zu einem massiven Kurssprung in der Aktie. Sie riss ein Aufwärtsgap zwischen 107,35 EUR und 129,20 EUR und übersprang dabei das alte Allzeithoch bei 119,35 EUR.

Am 25. März markierte der Wert ein Hoch bei 208,60 EUR. Danach bildete sich ein aufsteigendes Dreieck heraus. Am 13. April kam es zum Ausbruch aus dieser Formation. Nach einem neuen Rekordhoch bei 225,00 EUR kam es zu einem Pullback an das Dreieck. Dort dreht der Wert wieder nach oben.

Rally hat weiterhin Potenzial

Die Rally in der Rheinmetall-Aktie ist intakt. Mit dem heutigen Tag könnte die kleine Konsolidierung der letzten Tage enden. Ein nächstes Ziel könnte bei 245,84 EUR liegen, ein langfristiges bei rund 300 EUR.

Ein stabiler Rückfall unter 208,60 EUR wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall würden Abgaben gen 162,95 EUR drohen.

Fazit: Das Chartbild der Rheinmetall-Aktie zeigt sich weiterhin in einer bullischen Verfassung. Die Rally ist intakt und hat noch Potenzial.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)