Rheinmetall will volle Dividende für 2019 zahlen - Hauptversammlung virtuell

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hält trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Zahlung der Dividende für 2019 fest. Aktionäre sollten wie vorgesehen 2,40 Euro je Aktie erhalten, teilte der MDax -Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Die Hauptversammlung, die unter anderem die Ausschüttung absegnen muss, will Rheinmetall verschieben. Sie soll nun am 19. Mai und damit zwei Wochen später stattfinden als ursprünglich geplant. Zudem soll die Veranstaltung virtuell durchgeführt werden. Damit nutzt das Unternehmen die im Zuge der Coronavirus-Krise vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten. Tagesordnung und Beschlussempfehlungen blieben unverändert, hieß es. Die Aktie legte am Freitagnachmittag kräftig um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/