RIA - Russland zu konstruktiven Gesprächen mit dem Westen bereit

Moskau (Reuters) - Russland ist einem Medienbericht zufolge offen für Gespräche mit dem Westen über seine geforderten Sicherheitsgarantien.

Russland sei trotz bestehender Differenzen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit, berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Russland fordert von den USA und der Nato eine Garantie, dass das westliche Militärbündnis sich nicht weiter nach Osten ausdehnt oder bestimmte Waffensysteme in der Ukraine und anderen Ländern stationiert, die an Russland grenzen. Am Mittwoch waren der stellvertretenden US-Außenministerin Karen Donfried in Moskau konkrete Vorschläge für verbindliche Sicherheitsgarantieren übergeben worden, hatte das russische Präsidialamt mitgeteilt.

Die Ukraine wirft Russland vor, rund 100.000 Soldaten in Vorbereitung einer möglichen Militäroffensive zusammenzuziehen. Sie befürchtet, dass der seit Jahren schwelende Konflikt im Osten der Ukraine zu einem offenen Krieg mit Russland werden könnte. Vom EU-Gipfel am Donnerstag soll nach Angaben deutscher Regierungsvertreter ein klares Signal zur Unterstützung der Ukraine ausgehen. Es werde eine deutliche Ansage an Moskau geben, die Ukraine nicht anzugreifen und wieder auf einen Dialogkurs zu gehen, hieß es am Dienstag in Berlin.