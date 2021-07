Richardson Electronics kündigt Dividende an

Der US-Elektronikkonzern Richardson Electronics Ltd. (ISIN: US7631651079, NYSE: RELL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von sechs US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Richardson Electronics schüttet die Dividende am 25. August 2021 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 6. August 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 2,91 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 8,13 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2021).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (29. Mai 2021) betrug der Umsatz 50,47 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,36 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen am 21. Juli 2021 berichtete. Der Ertrag lag bei 1,89 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 1,28 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 72,61 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 108,66 Mio. US-Dollar auf (Stand: 22. Juli 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de