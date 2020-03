RICHTIGE Krisen-Kommunikation ist entscheidend!

Verena Nowotny war über zehn Jahre Sprecherin für die österreichische Bundesregierung, unter anderem als außenpolitische Sprecherin von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und als Sprecherin der nicht-ständigen Mitgliedschaft Österreichs im UN-Sicherheitsrat in New York.

Sie lebte und arbeitete einige Jahre in Shanghai und hat unzählige Krisenfälle in Unternehmen und im öffentlichen Bereich als Sprecherin und Krisenmanagerin betreut, unter anderem die Tsunami-Katastrophe 2004.

Nowotny hat ein Master-Studium in Political Management an der George Washington University in Washington DC abgeschlossen, ist Gesellschafterin bei Gaisberg Consulting in Wien, und unterrichtet Krisenkommunikation an der Donau Universität Krems und an der FH Campus Wien.