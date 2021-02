Richtungslos im Index, Sprung bei Volkswagen, Ernüchterung bei Varta

Wie man schon am Bild erkennen kann, war "Independence Day" ein Thema und zwar in Richtung Varta. Denn ein entsprechendes Bild wurde auf der Website pu">video

DAX kann 14.000 nicht mehr erreichen

Der Schwung auf der Oberseite ist erst einmal entwichen. Von der 14.000 hatte sich der DAX bereits am Mittwoch verabschiedet. Dabei blieb es heute, insbesondere nach den weiterhin besorgniserregenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt.

Darüber sprachen wir am Morgen mit Ingmar Königshofen:

Wie man schon am Bild erkennen kann, war "Independence Day" ein Thema und zwar in Richtung Varta. Denn ein entsprechendes Bild wurde auf der Website publiziert und gab Rätsel auf. Darüber sprachen wir am Morgen und updateten dies am Mittag noch einmal - dazu im zweiten Abschnitt des Marktberichts mehr.

Der DAX startete eher verhalten und testete zum Mittag dann sein Vortagestief. Dieses wurde kurzzeitig als Schwelle unterschritten, doch schnell wieder erobert. Die Zahlen vom Nachmittag aus den USA waren gemischt. Exportpreise stiegen an, die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jedoch auch.

Zudem schwingt die Angst vor einem dritten Lockdown, der noch härter werden könnte, bei den Marktteilnehmern mit.

So gab es für beide Marktseiten entsprechende Argumente. Zu Lasten der Volatilität, die wieder absank und mit rund 90 Punkten auf dem Niveau vom Dienstag notierte.

Folgende Parameter umrahmten den Aktienmarkt:

Eröffnung 13.926,84 Tageshoch 13.961,05 Tagestief 13.853,77 Vortageskurs 13.909,27 Schlusskurs 13886,93

Auf Basis dieser Daten ergab sich ein richtungsloser Handelsverlauf:

Es war der dritte Verlusttag in Folge

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Der Tagesgewinner war die Volkswagen AG.

Das Unternehmen könnte bis zu 25 Prozent seiner Porsche-Anteile an der Börse platzieren und so 25 Milliarden Euro einnehmen. Dieses Geld ist laut Konzernchef Diess für das Wachstum in Richtung E-Mobilität notwendig, um mit Tesla auf einer Stufe konkurrieren zu können.

Nach Bekanntgabe dieser Idee sprangen Volkswagen aber auch Porsche an. Weitere Details berichteten wir am Nachmittag in diesem Video:

Ein weiterer Automobilwert legte ebenfalls zu - die Daimler AG. Hier wird es mit der Abspaltung der LKW-Sparte nun konkreter. Analysten hatten dies bereits vor einer Woche positiv begleitet und auch heute dafür ein offenes Ohr.

Auf der Flop-Seite stand noch einmal die Aktie von Delivery Hero. Bei diesem Wert wirken die jüngsten Zahlen zu den operativen Margen im Wachstumsprozess nach.

Schlusslicht war die MTU Aero Engines. 14 Prozent weniger Umsatz in 2020 und ein operativer Gewinneinbruch von 45 Prozent haben die Aktionäre negativ gestimmt. Für das aktuelle Jahr wird jedoch positiv nach vorne geschaut. Immerhin ist der Stellenabbau und damit das Sparprogramm innerhalb des Unternehmens im Zeitplan.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die Aufwärtsbewegung im DAX ist weiterhin als Trendlinie im Chart verankert und könnte der nächste Anlaufpunkt für den Markt darstellen:

Das Tief der Vorwoche um 13.830 Punkten notiert aktuell genau auf dieser Linie, so dass ein Test zum Wochenausklang durchaus möglich wäre. Aber auch die Oberseite ist spannend, denn bis zur 14.000er-Marke sind es weniger als 1 Prozent im Index. Bis zum Rekordhoch dann recht genau 2 Prozent.

Welche Bewegungen deuten sich für den Freitag an?

Darüber sprechen wir morgen gegen 8.30 Uhr mit unserem Händler wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ein Hinweis noch in eigener Sache: In einer Woche findet ein Onlineseminar mit Frank Helmes statt. Registrierungen sind hier kostenfrei möglich:

Klicken Sie auf das Bild für die Anmeldung

