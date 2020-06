Richtungssuche im DAX zur Wochenmitte

Vom Wochentief zum Wochenhoch hat der DAX bisher rund 850 Punkte zulegen können. Ein Aufschlag, den es erst einmal zu verdauen gilt. Aus diesem Grund gab es heute keine weiteren Aufschläge, wohl aber spannende Bewegungen bei Einzelaktien.

Keine klare Tendenz im DAX

Der Handelsstart im DAX erfolgte auf dem Vortagesschluss, so dass es heute keine Kurslücke im Handel gab. Von hier aus startete eine Aufwärtsbewegung, die bis fast an die Hochs vom Vortag reichte. Zur Mittagszeit wurden noch einmal die Tiefs getestet und im späteren Verlauf ebenso die Hochs.

Beiden Bereiche hielten entsprechend stand und verhinderten somit eine klare Tagestendenz. Mit 66 Punkten Aufschlag schloss der XETRA-DAX letztlich in der Mitte seiner Tages-Bandbreite von nur 120 Punkten und zeichnete folgendes Intraday-Bild:

Die entsprechenden Parameter finden Sie hier vor:

Eröffnung 12.312,44PKT Tageshoch 12.432,23PKT Tagestief 12.288,17PKT Vortageskurs 12.315,66PKT

Wie entwickelten sich die Einzelwerte?

Gewinner und Verlierer im DAX

Auch die Gewinner des Vortages zeigten keine weiteren großen Aufschläge. So war am Dienstag nach den Pländen des US-Präsidenten Trump noch der Bausektor als Gewinner hervorgegangen. Hierbei sprachen wir am Morgen insbesondere über HeidelbergCement im Interview:

Eine andere bekannte Aktie rückte heute auf den vorderen Rang der DAX-Tops - die Wirecard AG. Im Vorfeld der Quartalszahlen von morgen war der Wert stark gefragt und konnte sich wieder über 100 Euro etablieren. Der Intraday-Verlauf war im Gegensatz zum DAX eindeutig steigend:

Was wird bei den Zahlen erwartet?

Das Geschäft mit Fluggesellschaften und Reisebüros könnte sich im ersten Quartal auf die Bilanz negativ auswirken. Auf der positiven Seite könnte der Online-Shoppingboom dies jedoch abfedern. Immerhin sagte der Vorstand Mitte Mai, dass im laufenden Jahr das ausgegebene Ebitda von 1,0 bis 1,12 Milliarden Euro erreicht werden kann.

Gerne berichten wir für Sie morgen darüber.

Das gesamte DAX-Ranking schaut wie folgt aus:

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Ohne große Veränderung in der Tageskerze ist der DAX weiterhin in einer abwartenden Haltung. Eine Kurslücke zu vergangenem Mittwoch, dem Tag der FED-Sitzung in den USA, deckelt aktuelle die Kurse. Auf der Unterseite ist ebenfalls eine Kurslücke sichtbar, welche am Dienstag entstanden ist. Beides zeigt der mittelfristige Chart hier für Sie auf:

Gerne bereiten wir im nächsten Marktgespräch die ersten Ideen und Meldungen für Sie auf.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: ngssuche im DAX zur Wochenmitte