Richtungsweisende Investitionsrunde für Schweizer Start-up: Advertima sammelt 15 Millionen Euro, um Smart Retail Lösungen global zu realisieren

Das Schweizer Immobilienunternehmen Fortimo Group leitet ein Investment, das die Entwicklung der Computer Vision-Plattform von Advertima beschleunigen wird. Die preisgekrönte Lösung ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Geschäfte in Smart Spaces zu verwandeln.

Advertima gibt heute den Abschluss einer Investitionsrunde der Serie A über 15 Millionen Euro bekannt, die von der Schweizer Immobiliengesellschaft Fortimo Group angeführt wurde. Mit Advertima können Lebensmittelgeschäfte und andere Einzelhändler Smart Spaces schaffen, um Verbraucher-zentrierte, einfache und zielführende Einkaufserlebnisse in ihren Geschäften zu realisieren. Durch die umfangreiche Investition kann das Start-up seine Plattform auf globaler Ebene weiterentwickeln und seine Position auf dem Markt stärken.

Durch Computer Vision, Machine Learning und Künstliche Intelligenz hat Advertima den „Human Data Layer“ geschaffen, den menschlichen Verhalten in physischen Räumen visuell interpretiert. Durch die offene Softwarearchitektur ist der Zugang zum Echtzeit-Datenstrom leicht zugänglich und erlaubt in den Smart Spaces eine nahtlose und natürliche Interaktion mit Menschen.

Der Lebensmitteleinzelhandel ist die erste Branche, die Advertima mit seiner Smart Space-Technologie unterstützt. Diese Branche ist im stetigen Wandel und muss sich rasch an neue Situationen wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie anpassen. Gerade hier werden Smart Spaces zu zentralen Entwicklungsmotoren.

Advertima bietet ein intelligentes Bestandsmanagement und einen autonomen Checkout. Zudem erhöht Advertima Smart Signage die Relevanz von Inhalten durch zielgruppenspezifische Ausstrahlung auf intelligenten Bildschirmen, während der Kunde sich seine Waren im Geschäft aussucht. Indem die Lebensmittelhändler ihre Ladenflächen intelligent gestalten, maximieren sie die Effizienz, steigern ihre Einnahmen und erzielen höhere Erträge pro Quadratmeter.

In naher Zukunft werden Smart Spaces allgegenwärtig und ein Teil des täglichen Lebens sein. Advertima spielt, unterstützt durch den Human Data Layer, eine entscheidende Rolle in dem sich gerade durch die Digitalisierung entwickelnden Einzelhandels-Ökosystem. Die Verbraucher stehen im Mittelpunkt bei der Entwicklung der Smart Spaces. Sie erwartet eine Lebens- und Arbeitsumgebung, in der die Interaktion mit der Technologie nahtlos und unbemerkt verläuft.

Das Smart Retail-Portfolio von Advertima wurde in Zusammenarbeit mit Migros, dem größten Einzelhändler der Schweiz, und dem internationalen Lebensmittelhändler SPAR entwickelt. Die Technologie wird bereits von 14 Unternehmen in acht verschiedenen Ländern eingesetzt.

"Es ist klar, dass die rasche Digitalisierung unserer Gesellschaft Auswirkungen auf die Verbrauchergewohnheiten haben wird – insbesondere im Einzelhandel.", sagt Remo Bienz, Gründer der Fortimo-Gruppe. "Advertima ist auf dem neuesten Stand der Technik im Retail. Als langjähriger Anteilseigner wissen wir, wie visionär die Technologie ist, aber auch, wie erfolgreich sie von großen, globalen Organisationen integriert wurde, die mit ihr bereits beträchtliche Einnahmen generieren konnten. Wir freuen uns, bei der Erfolgsgeschichte von Advertima dabei zu sein.“

"Wir werden in den nächsten zwei Jahren 25 Millionen Euro in die Weiterentwicklung unserer Smart Retail-Lösungen investieren. 10 Millionen Euro dieser Investition werden durch unsere eigenen Einnahmen finanziert. Das heißt, die Investitionsrunde über 15 Millionen Euro ist für uns ein entscheidender Meilenstein, mit dem wir unserer Vision verwirklichen können: Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, wie die Welt bis 2030 aussieht.", sagt Iman Nahvi, Mitbegründer und CEO von Advertima. "Wir sehen eine Welt, in der die physische und die digitale Ebene zusammengeführt werden, um unser tägliches berufliches und privates Leben zu verbessern. Der Human Data Layer von Advertima wird eine wichtige Komponente in dem Ökosystem von Anwendungen und Technologien sein, die die Grundlage unseres zukünftigen Lebens bildet."

"Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat unser Schweizer Start-up eine globale Technologievision. Durch diese Finanzierungsrunde rückt unsere Vision immer näher an die Realität.", sagt Damir Bogdan, Advertima Seed Investor und President of the Board.

Weitere Informationen finden Sie im Blog-Beitrag des CEO von Advertima.

Über Advertima

Advertima ist Anbieter einer 3D-Computer-Vision-Plattform, wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in St. Gallen (Schweiz). Advertima interpretiert visuell menschliches Verhalten in der physischen Welt und ermöglicht so die nahtlose und natürliche Interaktion zwischen Menschen und Smart Spaces. Durch die offene Softwarearchitektur ist der Echtzeit-Datenstrom, der als "Human Data Layer" bezeichnet wird, leicht zugänglich und bildet die Grundlage der Smart Retail-Lösungen, einschließlich Autonomous Store und Smart Signage. Diese Lösungen geben Unternehmen die Möglichkeit, das Kundenerlebnis von morgen zu schaffen: einfach, relevant und zielführend. Advertima ist vollständig konform mit der allgemeinen EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200728005231/de/

Medienkontakt:



Clélia Bucher

PR & Marketing Manager for Advertima

clelia.bucher@advertima.com



+41 79 564 14 11