RIDDLE&CODE gibt Ernennung von John Calian, dem ehemaligen SVP und Leiter der Innovation Labs bei der Deutschen Telekom, zum Co-CEO bekannt

RIDDLE&CODE, der führende europäische Anbieter von Blockchain-Interfaces, hat heute die Ernennung von John Calian zum Co-CEO bekannt gegeben. John hat seine neue Funktion im Januar 2022 übernommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005325/de/

John Calian, co-CEO of RIDDLE&CODE (Photo: Business Wire)

Das in Wien ansässige Unternehmen RIDDLE&CODE stellt ein umfassendes Portfolio an Blockchain-gestützten Software- und Hardware-Lösungen für wichtige Branchen bereit, darunter Fintech, Maschinenidentität, Produktherkunft, erneuerbare Energien und Lieferketten.

Als erfolgreicher Innovationsführer, Unternehmer und Geschäftsentwickler widmet sich John der Entwicklung und dem Verkauf von Spitzenprodukten und strebt dabei eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit an. Vor seinem Wechsel zu RIDDLE&CODE trug John in zahlreichen Führungspositionen im Technologiebereich Verantwortung, unter anderem als Senior Vice President bei der Deutschen Telekom, als Leiter der Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) in Berlin und als Gründer und COO mehrerer Startup-Softwarefirmen im Raum Seattle, darunter Movaya und Kopo Kopo. Zudem war er Mitbegründer, CEO und Managing Director bei trust2core, einem Blockchain-Infrastruktur-Startup und Spin-Off der Deutschen Telekom, das zu T-Systems International gehört.

John hat einen MBA in Technologiemanagement an der University of Washington in Seattle und einen BA in Geschichte an der University of Colorado Boulder erworben.

„Mit seiner wahrhaft multikulturellen und vielfältigen Karriere ist John die perfekte Ergänzung für unser Team“, so Alexander Koppel, CEO bei RIDDLE&CODE. „Seine langjährigen Technologieerfahrungen in Kombination mit seinen Führungsqualitäten und soliden Grundwerten werden RIDDLE&CODE helfen, strategische Partnerschaften zu stärken, herausragende Produkte zu entwickeln und seine internationale Präsenz zu erweitern. RIDDLE&CODE etabliert derzeit ein neues dezentrales Betriebsmodell, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit John, um unsere bedeutende Stellung in der Branche weiter auszubauen.“

„Die Leitung des Blockchain-Teams bei der Telekom ermöglichte mir den Einstieg in die Welt der dezentralen Technologien. Diesen Schritt habe ich nie bereut“, berichtet John. „Ich bin hocherfreut, dem RIDDLE&CODE-Team anzugehören, und fühle mich geehrt durch die Ernennung zum Co-CEO des Unternehmens. RIDDLE&CODE ist ein wirkungsorientiertes Unternehmen, das dem Ziel verschrieben hat, durch die Tokenisierung physischer und digitaler Assets einen positiven und sinnvollen Beitrag zu leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“

Diese jüngste Ernennung bedeutet einen konsequenten Schritt für das weitere Wachstum und den Fortschritt von RIDDLE&CODE und seinen Tochterunternehmen.

Über RIDDLE & CODE

RIDDLE&CODE ist der führende europäische Anbieter von Blockchain-Interface-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt Hardware- und Software-Stacks, die die Sicherheit von Smart Cards mit Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) verbinden. Gemeinsam mit seinen namhaften Kunden und Partnern, zu denen Daimler Mobility, BMW, Wien Energie und die führende niederländische Kryptobörse LiteBit gehören, unterstützt RIDDLE&CODE neue Geschäftsmodelle für die Fintech-, Energie-, Mobilitäts- und Werkstoffbranche.

Weitere Informationen: www.riddleandcode.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005325/de/

Medienkontakt:

Aysenur Yükselal Aji

aysenur@riddleandcode.com