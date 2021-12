Das Unternehmen wird für Innovationen und exzellenten Kundenservice ausgezeichnet, der es Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum ermöglicht, sich für Wachstum zu optimieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen, führender externer Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen Frost & Sullivan mit dem Asia Pacific Best Practices Award 2021 in der Kategorie Third-Party Enterprise Software Support Services Company of the Year (Drittanbieter des Jahres für Software-Supportdienste für Unternehmen) ausgezeichnet wurde. Mit dieser Auszeichnung wird der Einsatz von Rimini Street gewürdigt, Kunden bei der Maximierung der Rendite ihrer Unternehmenssoftware- und Technologieinvestitionen zu unterstützen, um Innovationen zu fördern und dadurch Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu erzielen.

Die Auszeichnung würdigt Innovationen im Bereich des erstklassigen Kundenservices

Mit dem Frost & Sullivan Best Practices Award werden Organisationen und Unternehmen in 14 wichtigen Branchen ausgezeichnet, die sich durch visionäre Innovationen, branchenführende Performance und unvergleichliche Kundenbetreuung auszeichnen. Seit 2001 werden Unternehmen ausgezeichnet, die bei der Erfüllung von Kundenbedürfnissen und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die die beste Qualität und den besten Wert auf dem Markt bieten, führend und herausragend sind. In einem strengen Bewertungsprozess ermittelte das Analystenteam von Frost & Sullivan die Nominierten für jeden Marktsektor und entschied anhand strenger Kriterien über den Empfänger des Preises. Dazu gehörten die Umsetzung von Best Practices in der Branche, der Einsatz für einen hervorragenden Kundenservice und das Erreichen von Geschäftswachstumszielen.

Nach Einschätzung von Frost & Sullivan zeichnete sich Rimini Street bei den Kriterien aus, die für die Branche der Drittanbieter-Supportdienste für Unternehmenssoftware gelten. Das Unternehmen stellte zudem fest, dass Rimini Street mit seinem innovativen, marktführenden Support-Angebot, das seinen Kunden eine verbesserte Nutzererfahrung und erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten bietet, besser abschneidet als die Konkurrenz. Durch den Ersatz des traditionellen Hersteller-Supports ermöglicht das Unternehmen Lizenznehmern von Oracle, SAP, IBM, Microsoft und anderer Unternehmenssoftware, bis zu 90 Prozent der gesamten Software-Supportkosten einzusparen.

Die wachsende Kundenbasis von Rimini Street im asiatisch-pazifischen Raum, zu der Kunden in Australien, China, der VR Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Macau, Malaysia, Neuseeland, den Philippinen, Singapur, Südkorea, dem südpazifischen Raum, Taiwan, Thailand und Vietnam gehören, untermauert die Führungsrolle des Unternehmens und dessen Einsatz für außergewöhnlichen Support und erhebliche Kosteneinsparungen für Kunden in dieser Region und weltweit. Um Kunden im asiatisch-pazifischen Raum bei der Bewältigung der vielfältigen Datenbanklandschaft zu unterstützen, hat Rimini Street kürzlich seinen umfassenden Support auf Open-Source-Datenbanken erweitert. Darüber hinaus unterstützt Rimini Street mit rund 200 Steuer- und Finanzexperten weltweit Kunden aller Unternehmensgrößen dabei, ihre Unternehmenssoftware auf dem neuesten Stand zu halten, wenn es um die Einhaltung von Tarifen, Regeln, Richtlinien und Berichterstattungen geht.

„Mit dem Premium-Support-Programm, das fortschrittliche Funktionen wie kundenspezifische Anpassung, Kompatibilität und Performanceoptimierung umfasst, hilft Rimini Street Unternehmen, mehr Wert aus ihren bestehenden Software-Investitionen zu ziehen. Indem das Unternehmen die Lebensdauer der Unternehmenssoftware eines Anbieters verlängert, können Unternehmen ihre Betriebskosten senken und die Rendite ihrer Investitionen maximieren. Dank des kundenorientierten Einsatzes, des erstklassigen Supports und des äußerst reaktionsschnellen Service hat das Unternehmen seine Position als vertrauenswürdiger Partner für namhafte Kunden in seinem wachsenden regionalen Kundenstamm gefestigt. Die hervorragende finanzielle Performance von Rimini Street in der Region spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider und festigt seine führende Position auf dem Markt“, so Krishna Baidya, Director, ICT Practice bei Frost & Sullivan.

„Wir fühlen uns geehrt, den Best Practices Award von Frost & Sullivan zu erhalten und für unser branchenführendes Supportmodell für Unternehmenssoftware ausgezeichnet zu werden“, sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. „Unsere Mission ist es, herausragende Technologielösungen mit herausragenden Mitarbeitern anzubieten, die unseren Kunden helfen, ihre strategischen, operativen und finanziellen Ziele zu erreichen. Diese Auszeichnung und das Vertrauen, das wir von unseren Kunden im asiatisch-pazifischen Raum und auf der ganzen Welt genießen, sind ein Beweis dafür, dass wir diese Mission erfüllen. Das spornt uns an, die Qualität unserer Dienstleistungen und Lösungen zum Nutzen unserer geschätzten Kunden kontinuierlich zu verbessern.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein Russell-2000®-Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktionsschnelles, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.400 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in den behördlichen Ermittlungen oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um die verstärkten Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; auch im Rahmen unserer neuen Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben, einschließlich in Bezug auf die buchhalterische Behandlung unserer Optionsscheine; Änderungen von Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisaktivitäten; Schwierigkeiten, das Wachstum profitabel zu managen; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Services, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security und Services für Salesforce Sales Cloud- und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Services, die wir voraussichtlich in der nahen Zukunft einführen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wertes der Aktien von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. November 2021 eingereicht wurde und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

