Rimini Street gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt

Quartalsumsatz von 87,9 Millionen USD, 12,6 % höher als im Vorjahr

Bruttomarge von 61,5 % gegenüber 61,3 % im Vorjahr

Vierteljährliche Fakturierung in Höhe von 81,0 Mio. USD, 24,2 % höher als im Vorjahr

2550 aktive Kunden zum 31. März 2021, ein Plus von 22,8 % gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene erste Quartal bekannt gegeben.

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2021 Financial Results (Graphic: Business Wire)

„Für das erste Quartal bleiben wir auf dem richtigen Weg, um unseren strategischen Wachstumsplan zu erreichen und bis 2026 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde USD zu erzielen. Wir erzielten einen Rekordumsatz von 87,9 Mio. USD, was 12,6 % höher ist als im Vorjahr, eine Rekordzahl mit 2550 aktiven Kunden, was 22,8 % mehr ist als im Vorjahr, wir beendeten das Quartal mit einem starken Fakturierungswachstum von 24,2 % und erzielten eine Bruttomarge von mehr als 61 %“, erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Wir haben auch weiterhin Investitionen getätigt, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach dem erweiterten Angebot von Rimini Street an Supportlösungen zu profitieren, einschließlich Support, Anwendungsmanagement, Sicherheit, Interoperabilität, Überwachung und Professional Services.“

„Wir haben die Bilanz zum 31. März 2021 mit einem Rekord-Cashflow von 153 Mio. USD weiter gestärkt und für das Quartal einen operativen Cashflow von 24,5 Mio. USD erzielt“, erklärte Michael L. Perica, Chief Financial Officer von Rimini Street. „Heute geben wir Leitlinien für das am 30. Juni 2021 endende zweite Quartal heraus, behalten die Leitlinien für das Gesamtjahr 2021 bei und bekräftigen unser anhaltendes Engagement für die langfristigen Ziele der Steigerung des operativen Cashflows und der Steigerung der GAAP-Rentabilität.“

Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2021

Der Umsatz lag im ersten Quartal 2021 bei 87,9 Mio. USD und damit um 12,6 % über dem Vorjahreswert von 78,0 Mio. USD.

Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im ersten Quartal 2021 auf 349 Mio. USD, ein Anstieg um 12,8 % im Vergleich zu den 310 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Anzahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2021 auf 2550, was einer Steigerung von 22,8 % gegenüber den 2077 aktiven Kunden zum 31. März 2020 entspricht.

Die Rate der Einbehaltung von Einnahmen betrug 91 % für die letzten 12 Monate bis zum 31. März 2021 und 92 % für den Vergleichszeitraum bis zum 31. März 2020.

Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2021 bei 61,5 % gegenüber 61,3 % im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2021 auf 1,9 Mio. USD gegenüber 3,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2021 auf 9,3 Mio. USD gegenüber 8,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2021 auf 3,6 Mio. USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2021 auf 8,5 Mio. USD gegenüber 7,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2021 betrug 10,7 Mio. USD gegenüber 9,2 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der den Stammaktionären zuzurechnende unverwässerte und verwässerte Nettoverlust je Aktie belief sich im ersten Quartal 2021 auf einen Nettoverlust je Aktie von 0,13 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum 31. März 2021 waren 1501 Mitarbeiter beschäftigt, ein Anstieg von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Ein weiteres öffentliches Zeichnungsangebot von 7,75 Millionen Stammaktien des Unternehmens wurde mit einem Nettoerlös von rund 57 Mio. USD für das Unternehmen abgeschlossen.

Am 5. Januar 2021 wurde der Rückkauf von 10 Mio. USD Nennwert der Vorzugsaktien der Serie A für einen ungefähren Rabatt von 10 % auf den Nennwert (Pari) abgeschlossen. Es mussten keine Kompensationszahlungen geleistet werden. Die gekauften Vorzugsaktien wurden eingezogen.

Am 16. April 2021 wurde der Rückkauf von 60 Mio. USD Nennwert der Vorzugsaktien der Serie A zuzüglich Kompensationszahlungen von ca. 2,3 Mio. USD abgeschlossen, wodurch sich der Wert der ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zum 16. April 2021 auf ca. 87 Mio. USD verringerte. Die gekauften Vorzugsaktien wurden eingezogen.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“.

Höhepunkte für das Unternehmen im ersten Quartal 2021

Umsatzprognose 2021

Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz im zweiten Quartal 2021 von zwischen 88,5 Mio. USD und 90,5 Mio. USD. Das Unternehmen hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Bereich von 370 bis 380 Mio. USD fest.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird eine Telefonkonferenz und ein Webcast abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 zu erörtern und einen Kommentar zum bisherigen Verlauf des zweiten Quartals 2021 abzugeben. Der Zeitpunkt ist 17:00 Uhr Eastern Time / 14:00 Uhr Pacific Time am 10. Mai 2021. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 773 2954 mit Code 50137607 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den allgemein anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen bzw. GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Dauer und die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft und damit in Zusammenhang stehende wirtschaftliche Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, welche die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in der staatlichen Untersuchung oder in neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; unsere Fähigkeit, ein wirksames System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, und unsere Fähigkeit, festgestellte wesentliche Schwachstellen in unserer internen Kontrolle zu beheben, auch in Bezug auf die Bilanzierung unserer Optionsscheine; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; Produktentwicklung und Preisgestaltung der Konkurrenz; Schwierigkeiten mit der rentablen Handhabung des Wachstums; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der Rimini Street Advanced Database Security und der Dienstleistungen für die Salesforce-Produkte Sales Cloud und Service Cloud, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder der Geschäftsleitung von Rimini Street; die Ungewissheit bezüglich des langfristigen Werts der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 10. Mai 2021 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen (In Tausend, außer bei Angaben je Aktie) AKTIVA 31. März 2021 31. Dezember 2020 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 153.163 $ 87.575 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 334 334 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 1.088 USD bzw. 723 USD 83.928 117.937 Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig 13.989 13.918 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 15.746 13.456 Summe Umlaufvermögen 267.160 233.220 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 11.508 USD bzw. 10.985 USD. 4.743 4.820 Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 16.068 17.521 Latente Vertragskosten, langfristig 20.511 21.027 Einlagen und Sonstiges 1.453 1.476 Latente Ertragsteuern, netto 1.633 1.871 Summe Aktiva $ 311.568 $ 279.935 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten $ 2.372 $ 3.241 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 33.840 38.026 Sonstige Rückstellungen 19.063 21.154 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig 3.806 3.940 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 219.453 228.967 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 278.534 295.328 Langfristige Verbindlichkeiten: Aufgeschobene Einnahmen, langfristig 30.544 27.966 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig 15.023 15.993 Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten 1.051 1.193 Haftung für einlösbare Optionsscheine 6.790 2.122 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.514 2.539 Summe Verbindlichkeiten 334.456 345.141 Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A: Genehmigt 180 Aktien; ausgegeben und ausstehend 146 Aktien zum 31. März 2021 und 155 zum 31. Dezember 2020. Liquidationspräferenz von 146.104 USD nach Abzug des Abschlags von 14.497 USD zum 31. März 2021 und 154.911 USD nach Abzug des Abschlags von 17.057 USD zum 31. Dezember 2020. 131.607 137.854 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD je Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt — — Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 85.140 bzw. 76.406 Aktien ausgegeben und im Umlauf zum 31. März 2021 bzw. 31. Dezember 2020 9 8 Kapitalrücklage 152.762 98.258 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (2.682 ) (318 ) Kumuliertes Defizit (304.584 ) (301.008 ) Summe Aktionärsdefizit (154.495 ) (203.060 ) Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Aktionärsdefizit gesamt $ 311.568 $ 279.935