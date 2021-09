Unternehmen erhält American Business Awards 2021 und International Business Awards 2021, die einen „Gold Award in Science or Technology“ für seine innovative, proprietäre KI-Supportplattform umfassen, welche die zur Lösung von Kundenfällen benötigte Zeit um 23 % reduziert und den durchschnittlichen allgemeinen Kundenzufriedenheitswert auf 4,9 von 5,0 erhöht

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass es insgesamt sieben der Stevie American Business Awards (ABA) 2021 und der Stevie International Business Awards (IBA) 2021 gewonnen hat.

KI-Innovation genutzt, um den reaktionsschnellsten Kundenservice zu bieten

Rimini Street wurde mit dem „Gold Stevie Award for Achievement in Science or Technology“ für seine proprietäre, zum Patent angemeldete KI-Supportplattform ausgezeichnet, die proaktive Informationen bietet, um einen schnelleren, besseren Kundenservice zu ermöglichen und die zur Lösung von Kundenfällen benötige Zeit um durchschnittlich 23 % zu verkürzen. Die KI-Supportplattform wurde vom unternehmensinternen Innovationsteam entwickelt, das mehrere andere bahnbrechende, proprietäre Support-Tools und -Technologien eingesetzt hat, um das reaktionsschnellste Bereitstellungsmodell auf dem Markt für Unternehmenssoftware-Support zu liefern. Der durchschnittliche allgemeine Kundenzufriedenheitswert des Unternehmens beträgt aktuell 4,9 von 5,0, wobei 5,0 „hervorragend“ bedeutet.

Verbesserte Servicegarantien, neue Services steigern Kundenzufriedenheit und Wachstum

Rimini Street gewann außerdem zwei Stevie Awards für „Company of the Year - Computer Services“ bei den ABA Awards und den IBA Awards 2021 für die Erweiterung seines Produkt- und Dienstleistungsportfolios, die Ernennung neuer Führungskräfte, das Umsatzwachstum und seine kontinuierliche Innovation bei der Bereitstellung von Kundenservice. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die weltweite Verfügbarkeit des Support für SAP S/4HANA gestartet, seine Servicegarantie für die Kunden verbessert, indem die Reaktionszeiten für kritische Fälle der Priorität 1 von 15 Minuten auf 10 Minuten verkürzt wurden, und hinsichtlich der Gesamtkosteneinsparungen seiner Kunden bei der Wartung die 5-Milliarden-Dollar-Marke seit der Gründung des Unternehmens überschritten.

Unterstützung der Kunden bei der Bewältigung COVID-19-spezifischer Herausforderungen

Das Global Product Delivery (GPD) Team von Rimini Street gewann bei den ABA Awards 2021 außerdem den Stevie Award für „Customer Service Team of the Year“. Das GPD-Team besteht aus Hunderten von Fachleuten auf der ganzen Welt, die für die Erstellung von Updates in Sachen Steuern, Recht und Regulierung (SRR) verantwortlich sind, um die globalen Kunden von Rimini Street, die in 126 Ländern tätig sind, im Hinblick auf ihre SRR-Anforderungen zu unterstützen. Rimini Street ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das SRR-Updates recherchiert, analysiert, beurteilt, entwickelt, testet und denjenigen bereitstellt, die Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards und SAP-Unternehmenssoftware in Dutzenden von Versionen ausführen und sich bei der Verarbeitung von Transaktionen im Wert von vielen Milliarden Dollar im Jahr auf diese Software verlassen.

In einer Zeit, die von COVID-19-Sondergesetzgebungen der Regierungen dominiert wurde, waren SRR-Updates aufgrund der in Dutzenden von Ländern vorgenommenen Steuer- und Gehaltsänderungen oft unerwartet und dringend, was die Bedeutsamkeit und Komplexität der Arbeit noch verstärkte. Im Jahr 2020 lieferte das GPD-Team insgesamt fast 90.000 individuelle Updates in 58 Ländern – eine Steigerung von 40 % gegenüber dem Vorjahr – wozu mehr als 6.000 pandemiebezogene SRR-Updates für Kunden in 42 Ländern zählten.

Eine Verpflichtung zur Unterstützung lokaler Gemeinden

Rimini Street gewann zwei Stevie Awards für „Corporate Social Responsibility Program of the Year“ im Hinblick auf die weltweiten Bemühungen der Stiftung des Unternehmens. Die Rimini Street Foundation ist der gemeinnützige Arm von Rimini Street, der vom Unternehmen privat finanziert wird und das Herz, die Leidenschaft und die Werte der weltweiten Kollegen des Unternehmens widerspiegelt, indem die Zeit der Mitarbeiter, Sach- und Geldspenden eingebracht werden. Die Stiftung wurde für ihr anhaltendes Engagement ausgezeichnet, Not leidenden Menschen und Orten zu helfen. Um mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie umgehen zu helfen, stellte die Rimini Street Foundation im vergangenen Jahr auf sechs Kontinenten Masken und Reinigungsmittel zur Verfügung und lieferte 3D-Drucker an Mitarbeiter, um Gesichtsschutzschilde für medizinisches Personal zu drucken, das in Krankenhäusern und Altenheimen an vorderster Front kämpft.

„Wir fühlen uns geehrt, erneut mit den prestigeträchtigen Stevie Awards für unser Engagement für Innovation, hervorragenden Kundenservice, Expansion, Wachstum und die Unterstützung der globalen Gemeinschaft ausgezeichnet zu werden, die einen so großen Hilfsbedarf hat“, so Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. „Wir besitzen dieselbe Leidenschaft für hervorragenden Kundenservice wie für unsere Stiftungsaktivitäten in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, und ich bin außerordentlich stolz auf den geschäftskritischen 24x7x365-Service, den die globale Rimini-Familie unseren Kunden bietet, und die Unterstützung, die wir bedürftigen Gemeinden leisten.“

