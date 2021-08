Ringen um Evakuierungen auch im September - Taliban lehnen ab

Kabul/Berlin (Reuters) - Angesichts anhaltend dramatischer Zustände am Flughafen in Kabul ringen westliche Regierungen mit den USA und den Taliban um eine Verlängerung der Evakuierungen über den 31. August hinaus.

Nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson will man dies auf der einberufenen Schalte der Staats- und Regierungschefs der westlichen G7-Industriestaaten am Dienstag besprechen. Die Taliban erklärten allerdings nach Angaben von zwei Vertretern der Islamisten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie eine Verlängerung der Evakuierungen über den 31. August hinaus ablehnten. Am Flughafen von Kabul kam es nach Angaben der Bundeswehr am Montagmorgen zu Schusswechseln mit Beteiligung deutscher Soldaten.

Seit Tagen versuchen die Nato-Staaten nach dem Fall Kabuls an die radikal-islamische Taliban Ausländer und afghanische Ortskräfte aus Kabul auszufliegen. Bisher hatten die US-Streitkräfte angekündigt, den Flughafen bis zum 31. August betreiben zu wollen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, er rechne nicht damit, dass britischen Truppen länger als das US-Militär bleiben würden. Deshalb gehe es jetzt "um Stunden, nicht Wochen" bei den Evakuierungsanstrengungen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte Verständnis für die schwierige Abwägung der USA, angesichts der Gefahren die Evakuierung am Kabuler Flughafen über den 31. August hinaus zu verlängern. "Können sie den Taliban trauen, wenn es eine Zusage gäbe, dass sie bleiben können?", fragte sie bei "Bild"-TV. Am Ende nutze es nicht, länger zu bleiben, wenn man dadurch die Menschen eher in Gefahr bringe.

Kramp-Karrenbauer kündigte an, jede einzelne Ortskraft aus Afghanistan herausholen zu wollen. Aber es gebe noch Ortskräfte, die nicht in der Hauptstadt Kabul seien, sagte sie. Es stelle sich deshalb die Frage, wie man sicherstellen könne, dass man diese Menschen sicher nach Deutschland holen könne - in einem Monat, in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr. Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher mehr als 2700 Personen aus Kabul ausgeflogen. "Solange wie möglich werden wir so viele wie möglich aus Kabul ausfliegen", twitterte das Ministerium. Die Lage am Flughafen sei aber weiterhin sehr schwierig.

Die britischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit dem 13. August 5725 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. In Kabul seien gegenwärtig mehr als 1000 britische Militärangehörige im Einsatz. Zuletzt schickte auch Japan ein Militärflugzeug nach Afghanistan, um Staatsbürger und Ortskräfte außer Landes zu bringen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sagte, sein Land habe 173 Menschen ausgeflogen, darunter auch Personen auf Wunsch der USA und Österreichs. Er deutete Spannungen mit den den Flughafen kontrollierenden US-Truppen an. Diese sollten auch Personen auf das Gelände lassen, die Ungarn evakuieren möchte. Bereits zuvor hatte es von etlichen Regierungen Beschwerden gegeben.

Die Lage am Flughafen gilt als sehr schwierig. Die US-Truppen hatten mit Erlaubnis der Taliban zunächst den Sicherheitsbereich um den Flughafen erweitert. Die Gegend um den Flughafen kontrollieren aber die Taliban.

Am Rande des Geländes kam es zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern, twitterte https://twitter.com/Bw_Einsatz/status/1429660320490999810?s=20 die Bundeswehr. Dabei sei eine afghanische Sicherheitskraft getötet, drei seien verletzt worden. Im weiteren Verlauf des Gefechts seien auch Einsatzkräfte aus den USA und Deutschland beteiligt gewesen. Alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr seien unverletzt https://twitter.com/Bw_Einsatz/status/1429660329718566912?s=20.

Die Taliban sollen nach Angaben eines Sprechers in Nordafghanistan drei Bezirke erobert haben, die unter die Kontrolle lokaler Milizen gefallen waren. Dabei gehe es um die Bezirke von Badachschan, Tachar und Andarab. Der dortige Widerstand war das erste Zeichen, dass es bewaffneten Widerstand gegen die Machtergreifung durch die Taliban gibt. Die afghanische Armee hatte viele Regionen des Landes und auch die Hauptstadt Kabul weitgehend kampflos aufgegeben.

Die russische Regierung kündigte an, mit zentralasiatischen Länder eine Militärübung abzuhalten. Hintergrund ist die Sorge, dass sich nach dem Sieg der Taliban Spannungen in Nachbarländern ausweiten.