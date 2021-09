Ripple Kurs Prognose – Ist Ripple für neue Höchststände bereit?

In unserer letzten Ripple Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Ripple Kurs wahrscheinlich mit seiner Korrektur bereits fertig ist, da wir als Ziel die $1 Marke hatten. Dort lag das GoldenPocket. Des Weiteren liegt an diesem Punkt ein starkes psychologisches Level, weshalb wir ab diesen Punkt von einer bullishen Reaktion ausgegangen sind. Doch wie könnte es nun in Zukunft mit dem Kurs weitergehen? Könnte der Kurs neue Höchststände erreichen? Wir klären...

