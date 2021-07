Ripple Kurs Prognose – Könnte der Kurs nun auf die $1 Marke ansteigen?

In unserer letzten Ripple Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Kurs in der nächsten Zeit ansteigen könnte. Unsere drei Ziele waren: +/- $0,6451; $0,7931 und $0,95. Der Ripple Kurs konnte in der Zwischenzeit das erste Ziel abarbeiten, jedoch hat er das zweite Ziel knapp verfehlt. Der letzte Hochpunkt liegt bei circa $0,7549. Wir werden euch heute darüber aufklären, wie es weitergehen könnte und ob die bullische Formation, die Doppelboden-Formation, nun...

