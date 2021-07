Riskified Ltd. gibt den Start des Börsengangs bekannt

Riskified Ltd. („Riskified“), eine Plattform für Betrugsmanagement, die einen reibungslosen eCommerce ermöglicht, gab heute den Start des Börsengangs mit 17.500.000 Stammaktien der Klasse A bekannt. Das Angebot besteht aus 17.300.000 Stammaktien der Klasse A, die von Riskified angeboten werden, und 200.000 Stammaktien der Klasse A, die von einem der bestehenden Aktionäre von Riskified verkauft werden. Riskified wird aus dem Verkauf der Aktien durch den verkaufenden Aktionär keine Erlöse erhalten. Die Emissionsbanken verfügen über eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer 2.625.000 Stammaktien der Klasse A von Riskified zum Erstausgabepreis, abzüglich der Zeichnungsabschläge und Provisionen. Der Erstausgabepreis wird derzeit voraussichtlich zwischen 18,00 USD und 20,00 USD pro Aktie liegen. Riskified beabsichtigt, seine Stammaktien der Klasse A an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „RSKD“ zu notieren.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC und Credit Suisse Securities (USA) LLC fungieren als federführende Book-Running-Manager für das beabsichtigte Angebot. Barclays Capital Inc, KeyBanc Capital Markets Inc, Piper Sandler & Co, Truist Securities, Inc. und William Blair & Company, L.L.C. fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das geplante Angebot. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc, Siebert Williams Shank & Co, LLC und Stern Brothers & Co. fungieren als Co-Manager für das geplante Angebot.

Der vorgeschlagene Börsengang wird ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts erfolgen. Ein Exemplar des vorläufigen Emissionsprospekts kann, sofern verfügbar, unter folgender Adresse angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com, oder per Telefon unter+1 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, per E-Mail an Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, oder per Telefon unter +1 866-803-9204; und Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, per E-Mail an newyork.prospectus@credit-suisse.com, oder per Telefon unter +1 800-221-1037.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht rechtskräftig geworden. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Zulassungsantrag bewilligt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Riskified Ltd.

Riskified versetzt Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial des eCommerce durch sichere, zugängliche und reibungslose Transaktionen auszuschöpfen. Riskified hat eine eCommerce-Risikomanagement-Plattform der nächsten Generation entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, mit ihren Kunden vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Mit Hilfe von maschinellem Lernen, das von einem globalen Händlernetzwerk profitiert, identifiziert die Plattform von Riskified die Person hinter jeder Online-Interaktion und hilft Händlern – den Kunden von Riskified – Risiken und Unsicherheit aus ihrem Geschäftsverkehr zu eliminieren. Riskified steigert die Umsätze und reduziert Betrugs- und andere Betriebskosten für seine Händler und strebt danach, überlegene Kundenerlebnisse im Vergleich zu der Performance seiner Händler vor der Einbindung von Riskified zu bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ansprechpartner Investoren:



Chris Mammone, The Blueshirt Group für Riskified

ir@riskified.com



Unternehmenskommunikation:



Rowena Kelley

press@riskified.com