Riversand und Wunderman Thompson Commerce arbeiten zusammen, um Cloud-native Datenverwaltungslösungen in Europa bereitzustellen

Riversand, ein führender Cloud-nativer Anbieter von SaaS-Stammdatenmanagement- (MDM) und Produktinformationsmanagementlösungen (PIM), und Wunderman Thompson Commerce, die weltweit führende digitale Agentur für den Handel, haben heute ihre Allianz bekannt gegeben, um Unternehmen dabei zu unterstützen, erfolgreiche Handelsfunktionen für alle digitalen Kontaktpunkte bereitzustellen, einschließlich Marktplätzen von Drittanbietern wie Amazon, Online-Einzelhandel, direkt an Verbraucher (D2C) und soziale Medien.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Wunderman Thompson Commerce, gemeinsam Beratungs- und Systemintegrationsdienste mit der marktführenden MDM-Software von Riversand anzubieten. Die Kunden von Riversand profitieren von den integrierten Beratungs- und Implementierungsfähigkeiten von Wunderman Thompson Commerce.

„Die Zusammenarbeit mit Riversand bietet Einzelhändlern, CPGs und Gesundheits-/Pharmaunternehmen eine zukunftsorientierte und umfassende Cloud-native Software, die mit unserer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei Implementierungen zusammenarbeitet“, sagte Nils Kijkuit, Direktor für Marketing und Vertrieb EMEA bei Wunderman Thompson Commerce.

Während Unternehmen ihre digitale Strategie umwandeln und in die Cloud wechseln, um das Kundenerlebnis zu verbessern, ist die Implementierung eines robusten Systems mit Qualitätsdaten die Grundlage für alle E-Commerce-Strategien. Wunderman Thompson Commerce hat in den Aufbau und die Schulung einer Reihe von Unternehmens- und Technologieberatern investiert, um die MDM- und PIM-Softwarelösungen von Riversand effizient in DACH, Benelux und Großbritannien bereitzustellen.

„Wunderman Thompson Commerce bietet umfassende Kenntnisse der MDM- und PIM-Strategie, des Lösungsdesigns, der Integration und Implementierung, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kundenerfahrung, Produktdaten, Betriebsprozesse und Rentabilität zu verbessern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die E-Commerce-Strategien unserer Kunden zu optimieren“, sagte Ben Rund, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung in Europa bei Riversand.

Über Wunderman Thompson Commerce

Wunderman Thompson Commerce ist eine globale E-Commerce-Beratung mit mehr als 1500 Handelsexperten in über 20 Niederlassungen, die Kunden dabei unterstützen, durch E-Commerce Gewinne zu erzielen.

Wir definieren und liefern digitales Wachstum für ambitionierte Marken, Einzelhändler und Hersteller. Der Eckpfeiler ist Inspiration – und wir suchen und fördern sie bei allem, was wir tun.

Unsere globale E-Commerce-Beratung bietet strategische Klarheit, technologische Unterstützung und kreative Einblicke und bietet erfolgreiche Handelsfunktionen für alle wichtigen Kanäle: Marktplätze (einschließlich Amazon), Online-Händler, D2C und Social Commerce.

Wir helfen Marken dabei, die Ergebnisse bei Amazon in größerem Maßstab zu steigern, eine E-Commerce-Strategie zu entwickeln und Mehrkanalreisen zu optimieren. Wir inspirieren Kundenbindung und Transaktionen an jedem Berührungspunkt und implementieren und integrieren erstklassige Technologie von wichtigen strategischen Partnern wie Adobe, SAP, Salesforce, HCL und IBM.

Zu den Kunden zählen AkzoNobel, DFS, Halfords, Jumbo, RXBAR, Sainsbury's, Selfridges, Specialized, Tempur und Tiffany & Co.

Über Riversand

Die Cloud-nativen Stammdatenverwaltungslösungen von Riversand unterstützen die digitalen Transformationsreisen der Kunden durch verbesserte Geschäftsagilität, schnellere Einführung und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden besser zu kennen, Produkte schneller zu bewegen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte intelligenter zu führen. Besuchen Sie https://Riversand.com, um sich weiter zu informieren und folgen Sie dem Unternehmen unter @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn.

