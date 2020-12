Riverview Bancorp zahlt stabile Dividende aus

Die amerikanische Riverview Bancorp Inc. (ISIN: US7693971001, NASDAQ: RVSB) zahlt eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar je Aktie aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 18. Januar 2021 (Record date: 5. Januar 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 5,13 US-Dollar (Stand: 22. Dezember 2020) bei 3,90 Prozent.

Riverview Bancorp firmiert als Holding unter deren Dach die Riverview Community Bank und die Riverview Trust Company operiert. Das Unternehmen Bank betreibt 18 Filialen. Der Firmensitz befindet sich in Vancouver, Washington. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. September 2020) erzielte Riverview Bancorp einen Gewinn von 2,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,5 Mio. US-Dollar), wie am 29. Oktober 2020 berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 37,52 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 114,6 Mio. US-Dollar (Stand: 22. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de