Rivian: Starkes Börsendebüt – elektrisiert die Aktie weiter?

Der amerikanische Elektroautoentwickler hat erfolgreich den größten Börsengang des Jahres auf das Parkett gebracht. Rivian platzierte laut Mitteilung 153 Millionen Aktien zu 78 Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 78 Dollar, der erste Kurs bei fast 110 Dollar und am Ende des Tages konnte sich der Kurs hauchdünn im dreistelligen Bereich behaupten. Damit kommt Rivian auf eine Marktkapitalisierung von etwa 85 Milliarden Dollar – umgerechnet etwa 74 Milliarden Dollar – was für einigen Diskussionsstoff sorgen dürfte.

Bereits mehr Wert als etablierte Autobauer

0 Dollar Umsatz, bislang defizitär, aber mehr Wert an der Börse als die traditionellen US-Hersteller Ford oder General Motors (GM) oder auch der deutsche Autobauer BMW . Der Börsengang spült Rivian 11,9 Milliarden Dollar in die Kasse. Die Anleger scheinen darauf zu vertrauen, dass eine ähnliche Börsengeschichte gestartet ist, wie bei Tesla. Der Anfang ist zumindest identisch! Noch macht Rivian keine nennenswerten Umsätze und steckt tief in den roten Zahlen.

Amazon legt vor

Die E-Autofirma Rivian, zu deren Großinvestoren Amazon und Ford zählen, brachte im September ihr erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment auf den Markt und entschied so einen Wettlauf unter anderem mit Tesla für sich. Zudem hat das 2009 gegründete Unternehmen lukrative Großaufträge für Amazon-Lieferwagen in der Tasche.

Die Geschichte geht weiter

Das Börsendebut ist gelungen. Jetzt muss der Autobauer liefern, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Im September 2021 ist der erste Rivian R1T aus der regulären Serienfertigung vom Band gelaufen – der erste rein elektrischen Serien-Pickup aus US-Produktion. Das Rivian schnellstmöglich profitabel wird, verlangt niemand, allerdings müssen die Produktion, die Bestellungen und die Auslieferungen stimmen. Das heißt ein schnelles Wachstum aufweisen. Dann könnte die Erfolgsgeschichte noch ein Stück weiter gehen.

Wer die Aktie nicht gezeichnet hat, der wartet einen Rücksetzer in den zweistelligen Bereich ab und stellt dann einen Fuß in die Tür. Ab heute dürfte sicherlich die Diskussion starten, ob die hohe Bewertung gerechtfertigt ist. Die könnte die Aktie sicherlich noch einmal tiefer drücken.

Von Markus Weingran

Foto: Miro Vrlik Photography / Shutterstock.com