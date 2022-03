Rivian vs. Ford – welche ist die bessere Aktie?

Rivian ist risikoreicher, aber noch ein unbeschriebenes Blatt und hat großes Wachstumspotenzial.

Ford spaltet sein EV-Geschäft von seinem alten Geschäft ab.

Rivian hat größere Wachstumschancen, aber Ford ist im Moment die sicherere Wahl.

In 3 Sätzen

Der Abrutsch auf dem Gesamtmarkt betrifft sowohl aufstrebende als auch etablierte Unternehmen. Der Aktienkurs des Elektrofahrzeug-Neulings Rivian Automotive (WKN: A3C47B) ist seit seinem Allzeithoch um mehr als 70 % gefallen. Der alteingesessene Automobilhersteller Ford hingegen ist seit seinem Allzeithoch vor weniger als zwei Monaten um 33 % gefallen.

Der derzeitige Aktienmarkt hat sich von Wachstumswerten weg und hin zu Value-Aktien verlagert. Aber das bedeutet nicht, man eine Aktie kaufen oder verkaufen sollten, nur weil sie gerade gut oder schlecht läuft. Schauen wir uns an, warum sowohl Rivian als auch Ford langfristig eine gute Wahl sein könnten.

Howard Smith (Rivian): Wenn man Ford und Rivian als potenzielle Investitionen vergleicht, muss man sich die EV-Seite von Ford ansehen. In dieser Hinsicht befinden sich beide Unternehmen in etwa auf der gleichen Entwicklungsstufe. Ford selbst ist in Rivian investiert und hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt geplant, mit dem EV-Start-up-Unternehmen bei der Fahrzeugentwicklung zusammenzuarbeiten. Nach dem Börsengang von Rivian im vierten Quartal 2021 meldete Ford sogar einen Gewinn in Höhe von 8,2 Mrd. US-Dollar aus seiner Beteiligung.

Nach dem Börsengang teilte Rivian den Anlegern mit, dass es im Jahr 2021 1.200 Fahrzeuge produzieren wolle, doch das Jahr wurde mit 1.105 produzierten und 920 ausgelieferten Fahrzeugen abgeschlossen. Für das Defizit wurden Probleme in der Lieferkette verantwortlich gemacht, mit denen auch Ford zu kämpfen hat und die zu Produktionsverzögerungen in mehreren Werken führten. Rivian beendete das Jahr 2021 mit einer Marktkapitalisierung, die sogar höher war als die von Ford, obwohl das Unternehmen praktisch keinen Umsatz erzielte. Doch die Aktien von Rivian sind seit Jahresbeginn stark gefallen, und zwar um 54 % auf ein Rekordtief.

Für diesen Rückgang gibt es jedoch nicht nur Gründe, die auf eine Überbewertung zurückzuführen sind. Vor Kurzem kündigte Rivian Preiserhöhungen von bis zu 20 % für seine Pickup- und SUV-Modelle an, selbst für Kunden, die bereits zu den ursprünglichen Preisen reserviert hatten. Dies führte zu Verärgerung und Stornierungen, woraufhin das Unternehmen einen Rückzieher machte und den mehr als 71 000 Vorbestellern wieder die alten Preise anbot.

Das Unternehmen sieht sich auch mit dem Widerstand von Anwohnern in Georgia konfrontiert, die sich gegen die neue 5-Milliarden-Dollar-Produktionsanlage aussprechen, die Rivian zu bauen plant. Rivian geht davon aus, dass das Werk eine jährliche Produktionskapazität von 400.000 Fahrzeugen erreichen wird. Der Bundesstaat übernimmt nun die Führung, um Abstimmungen über die örtlichen Bauvorschriften zu vermeiden. Der letztendliche Erfolg dieses Projekts wird für das Unternehmen von großer Bedeutung sein, um in Zukunft ein rentables Produktionsniveau zu erreichen.

Das Unternehmen steht also mit vielen Unbekannten und einer Bewertung von immer noch mehr als 40 Mrd. US-Dollar da. Aber sein RT1 Pickup wurde von MotorTrend zum Pickup des Jahres gekürt. Das Unternehmen hat zudem die Unterstützung von Amazon, das sowohl Investor als auch Kunde ist. Wenn das Unternehmen sein Geschäft erfolgreich skalieren kann, könnten seine Produkte gefragt sein. Und direkt auch ein wichtiger Kunde, denn Amazon will bis zu 100.000 elektrische Lieferwagen von Rivian kaufen.

Eine Investition hier ist nur für einen Teil eines aggressiven Portfolios geeignet. Und Anleger, die zu den aktuellen Kursen kaufen, müssen mit viel mehr Volatilität und potenziellen Kursverlusten rechnen. Aber mit einem ausreichend langen Zeithorizont könnte der mehr als 50%ige Rückgang der Aktie in diesem Jahr interessierten Anlegern einen guten Ausgangspunkt für einen Einstieg bieten.

Daniel Foelber (Ford): Was Ford von anderen Automobilwerten unterscheidet, sind seine aggressiven Ausgaben für Elektrofahrzeuge in Kombination mit seiner mehr als hundertjährigen Erfolgsgeschichte. Am 2. März gab Ford bekannt, dass es sein altes Geschäft mit Verbrennungsmotoren (ICE) von seinem EV-Geschäft abspaltet. Das bisherige Geschäft wird unter dem Namen Ford Blue bekannt sein. In einer Ford-Pressemitteilung heißt es:

„Die Mission von Ford Blue ist es, ein profitableres und dynamischeres ICE-Geschäft zu schaffen, unsere erfolgreichen und ikonischen Fahrzeugfamilien zu stärken und eine größere Loyalität zu erreichen. Grundlage dafür sind starker Service und Erfahrungen. Es geht darum, ein Jahrhundert an Hardware-Könnerschaft zu nutzen, um die Zukunft zu gestalten. Dieses Team wird alles daran setzen, führende Qualität zu liefern, die Verschwendung in jedem Bereich des Unternehmens zu bekämpfen, den Cashflow zu maximieren und unseren industriellen Fußabdruck zu optimieren.“

Vorerst wird Ford Blue das EV-Geschäft von Ford finanzieren, bis es profitabel wird. Das EV-Geschäft wird unter dem Namen Ford Model e bekannt sein. „Ford Model e wird das Innovations- und Wachstumszentrum von Ford sein, ein Team der weltbesten Software-, Elektro- und Automobiltalente, das losgelassen wird, um wirklich unglaubliche Elektrofahrzeuge und digitale Erlebnisse für neue Generationen von Ford-Kunden zu schaffen“, sagt Ford-CEO Jim Farley in einer Pressemitteilung.

Die Entscheidung, die Geschäftsbereiche aufzuteilen, erinnert mich an den Unterschied zwischen dem Werbegeschäft von Meta Platforms und seinen Metaverse-Investitionen. Oder an das Öl- und Gasgeschäft von BP im Vergleich zu seinen Investitionen in erneuerbare Energien. Der Kerngedanke ist, dass ein Geschäftsbereich den Großteil des Cashflows liefert, während der andere für das langfristige Wachstum sorgt. Diese Strategie macht absolut Sinn und ist viel einfacher, als ein Unternehmen von Grund auf neu zu gründen und sich auf den Kapitalmärkten mit trockenem Pulver zu versorgen.

Ford verfügt über ein unglaublich profitables Geschäft, von dem erwartet wird, dass es profitabel bleibt und reichlich freien Cashflow generiert, um seine Dividende zu stützen. Das alles bei gleichzeitiger Finanzierung von EV-Investitionen. Mit einer Dividendenrendite von 2,3 % und reichlich Kurspotenzial ist Ford eine ausgewogene Möglichkeit, in den Bereich der Elektrofahrzeuge zu investieren.

Die Rivian-Aktie wurde schlimmer abgestraft als die von Ford. Aber das Unternehmen hat auch noch viel zu beweisen. Jetzt bei Rivian einzusteigen, könnte eine bessere langfristige Investition sein als der langsame und stetige Kursverlauf, den Ford möglicherweise einschlägt. Für wachstumsorientierte Anleger könnte Rivian jetzt die bessere Option sein. Aber wer eine Mischung aus Wachstum, Wert und Einkommen bevorzugt, findet mit Ford wohl die klügere Wahl.

Der Artikel Rivian vs. Ford - welche ist die bessere Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Daniel Foelber besitzt keine der angegebenen Aktien. Howard Smith besitzt Aktien von Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon nd Meta Platforms. Dieser Artikel erschien am 8.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

