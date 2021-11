RKI-Chef - "Es ist fünf nach zwölf"

Berlin (Reuters) - Im Kampf gegen die Corona-Welle setzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unter anderem auf eine Ausweitung der Tests und eine höhere Vergütung für Impfärzte.

"Wir müssen jetzt alles Notwendige tun um diese Dynamik zu brechen", sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. Um die Welle zu brechen, wäre es geboten, bei öffentlichen Veranstaltungen eine 2G-Regel plus Test einzuführen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte: "Es ist fünf nach zwölf." Die vierte Welle rolle "jetzt mit voller Wucht."

Ab Samstag haben Bürger wieder Zugang zu kostenlosen Tests. Die entsprechende Testverordnung unterzeichne er heute, sagte Spahn. "Sie gilt ab morgen." Er gehe davon aus, dass ab Anfang der Woche nach und nach auch das Angebot an Tests ausgebaut werde. Zugleich kündigt er an, dass die Vergütung für Impfärzte um 40 Prozent steigt. Sie sollen 28 Euro statt 20 Euro je Impfung erhalten. Für Impfungen am Wochenende solle sie um weitere 40 Prozent steigen. Das solle ab kommender Woche gelten.