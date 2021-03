RKI - Corona-Fallzahlen steigen weiter deutlich

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 9872 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 2163 mehr als am vergangenen Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 134,4 von 129,7 am Sonntag. Vor einer Woche lag sie bei 107,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 43 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75.913. In den vergangenen Wochen starben allerdings durch die Impfung besonders gefährdeter Personengruppen jeweils weniger Menschen an oder mit Corona als in der jeweiligen Vorwoche. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Intensiv-Patienten steigt dagegen seit dem 12. März aber wieder täglich an und betrug am Sonntag 3446 Personen. Insgesamt wurden bislang im Laufe der Pandemie mehr als 2,78 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Zahlen sind an Montagen weniger verlässlich als an anderen Wochentagen, weil nicht alle Gesundheitsämter an das RKI melden und am Wochenende weniger getestet wird. Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß. Nach Thüringen sprang mit Sachsen nun ein zweites Land über die Inzidenz von 200. Die Zahlen steigen auch in Berlin und Brandenburg deutlich. In Schleswig-Holstein beträgt der Wert dagegen 68,6. Im Saarland ist er auf 78,9 gestiegen. Dies sind die beiden einzigen Bundesländer, die überhaupt noch eine Inzidenz unter 100 aufweisen. Die meisten EU-Nachbarstaaten verzeichnen ebenfalls deutlich steigende Infektionszahlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Länder am Sonntagabend aufgefordert, nun auf einen härteren Corona-Kurs einzuschwenken. Ansonsten werde der Bund versuchen müssen, bundeseinheitlichere Regelungen über das Infektionsschutzgesetz zu beschließen.