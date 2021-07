RKI - Delta seit Ende Juni dominierende Corona-Variante in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die besonders ansteckende Delta-Variante ist seit Ende Juni nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die dominierende Coronavirus-Variante in Deutschland.

Ihr Anteil liege bei 59 Prozent, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des RKI zu den Virusvarianten hierzulande. Delta habe die Variante Alpha verdrängt, die sich zuvor in Europa stark ausgebreitet habe. Der Anteil von Alpha betrage nur noch 33 Prozent, werde derzeit also in jeder dritten Probe nachgewiesen.

Ein Vergleich der Erfassungsinstrumente zeige, dass der Anteil der Delta-Variante weiterhin stark zunehme, heißt es in dem Bericht. Dies gehe einher mit einer leichten Zunahme der Fallzahlen und einem niedrigen einstelligen Niveau der Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Am Mittwoch wies das RKI 985 Neuinfektionen aus, 177 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 5,1 von 4,9 am Vortag. 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Auch einige andere europäische Länder verzeichnen wieder steigende Infektionszahlen, weil sich einerseits die erstmals in Indien entdeckte Delta-Variante ausbreitet und andererseits überall Corona-Auflagen zurückgenommen wurden. Bei einem steigenden Anteil von Voll-Geimpften füllen sich die Krankenhäuser aber nicht in dem Tempo mit Erkrankten wie auf den Höhepunkten vorangegangener Corona-Wellen.