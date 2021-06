RKI: Deutschland fast bei 50 Millionen Impfungen – gute Karten für die Wirtschaft?

Die nationale Impfquote steigt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts waren seit Beginn der Impfkampagne bis einschließlich dem letzten Wochenende 49,9 Millionen Impfungen verabreicht worden. Derweil haben 35,7 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten- 14,6 Millionen davon sind nun vollständig geimpft.

Unter allen Bundesländern liegt das Saarland mit 46,2 Prozent mindestens Erstgeimpften am weitesten vorne. Im Vergleich liegt Sachsen mit 37,9 Prozent etwas weiter hinten. Laut dem RKI soll man in Brandenburg am langsamsten vorankommen. Nachdem man Menschen aus Risikogruppen den Vorrang gelassen hatte, soll die Priorisierung nächste Woche schließlich aufgehoben werden.

Lockerungen in Aussicht

Neben den Impferfolgen begeistern auch die sinkenden Fallzahlen in Deutschland, sodass wieder Lockerungsmaßnahmen in Kraft treten. In Teilen Deutschlands kann man mittlerweile wieder in Außenbereichen von Lokalen sitzen. Außerdem ermöglichen die Lockerungen auch Kontaktsport, Freizeitangebote wie Kino, Einzelhandel, etc. Wenn wir es schaffen, diese neuen Möglichkeiten mit Vernunft und weiterhin auch Vorsicht zu genießen, könnte das der Gesundheit sowie auch der Wirtschaft zugutekommen. Ein Aufschwung wird sehnsüchtig erwartet- unter anderem von der Tourismusbranche. Anleger mit langem Atem sind gespannt. Bis sich die Lockerungen auch hier zeigen, müssen wir alle aber noch ein wenig Disziplin bewahren, damit es weiterhin aufwärts geht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Numstocker / Shutterstock.com

