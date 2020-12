RKI geht von mutiertem Virus auch in Deutschland aus

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht von der Verbreitung der in Großbritannien entdeckten Virus-Variante auch in Deutschland aus.

Zwar sei es nach aktuellem Stand noch nicht nachgewiesen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Aber: "Die Wahrscheinlichkeit schätze ich als sehr, sehr hoch ein." Es sei unklar, ob solche mutierte Viren neben anderen Faktoren dazu beitrügen, dass die Infektionszahlen gestiegen seien. "Zur Zeit verschlechtert sich die Situation weiter", stellte Wieler jedoch fest. "Es wird vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bis die Fallzahlen zurückgehen." Es stünden schwere Wochen bevor. "Ich bitte Sie eindringlich, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und in kleinstem Familienkreis zu verbringen."

Auch die Impfungen, die nach Weihnachten begännen, dürften in den nächsten Monaten nicht zu einer Änderung der Abstands- und Hygieneregeln führen. Es werde dauern, bis ausreichend Menschen geimpft seien.