RKI meldet 10.813 neue Corona-Fälle - Inzidenz sinkt leicht

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag 10.813 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Da sind 340 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen pro 100.000 Einwohner ging leicht auf 153,7 zurück von 154,8 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 113. Allerdings sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar, weil am Montag in vielen Teilen Deutschlands Feiertag war. Über das verlängerte Wochenende wird erfahrungsgemäß weniger getestet und es werden weniger Daten von den Gesundheitsämtern an das RKI gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden zudem 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 95.833. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,61 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die regionale Entwicklung ist weiter sehr unterschiedlich. Thüringen (306,5), Sachsen (284,4) und Bayern (248,9) weisen sehr hohe Inzidenzen aus - in Schleswig-Holstein liegt der Wert dagegen mit 70,6 deutlich niedriger. In Bayern gibt es allein drei Landkreise mit einer Inzidenz von über 600. Am Montag war die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäuser deutschlandweit über die Marke von 2000 gestiegen.