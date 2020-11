RKI meldet 23.648 Neuinfektionen - Neuer Höchststand

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Die Experten meldeten am frühen Freitagmorgen auf ihrer Website 23.648 neue Fälle und damit insgesamt 879.564. Eine Woche zuvor war die bisherige Rekordmarke von 23.542 Fällen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle gab das RKI am Freitag mit 13.630 an, 260 mehr als vor 24 Stunden.