RKI meldet 6114 Neuinfektionen und 861 weitere Todesfälle

Berlin (Reuters) - Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 6114 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet.

Das sind rund 300 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Möglicherweise sind in den Zahlen allerdings Nachmeldungen enthalten, da in den Daten am Vortag keine Zahlen aus Sachsen-Anhalt vorgelegen hatten. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 90 von zuletzt 91. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel der Bundesregierung ist ein Wert von 50. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Ansteckung gestorben sind, stieg um 861, wie das RKI am Dienstag weiter mitteilte.

Insgesamt wurden laut RKI bislang mehr als 2,228 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 57.981.