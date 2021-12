RKI meldet deutlich sinkende Corona-Zahlen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert einen deutlichen Rückgang der Corona-Neuinfektionen.

Am Mittwoch meldete das RKI 51.301 Corona-Neuinfektionen. Das sind 18.300 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 69.601 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 353 von 375 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 453 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle auf 106.680. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,61 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland ging laut RKI auf 947.300 zurück. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten in Krankenhäusern war am Dienstag auf 4860 gesunken.

Unter den Bundesländern verzeichnet Thüringen mit 952,6 den höchsten Wert, dann folgen Sachsen und Sachsen-Anhalt mit jeweils sehr deutlichen Rückgängen der Inzidenz auf 824,0 und 702,7. Brandenburg liegt bei 613,9. Den niedrigsten Wert unter den Bundesländern gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 160,8.