RKI meldet deutlich sinkende Zahl an Corona-Fällen - Inzidenz bei 141,4

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 7534 neue Corona-Fälle gemeldet.

Das sind rund 3400 Neuinfektionen weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 141,4 (Vortag 146,9). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 315 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 83.591. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,43 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz vom 217,2 das Bundesland mit dem höchsten Wert, gefolgt von Sachsen. Schleswig-Holstein registriert dagegen mit 56,9 erneut den niedrigsten Wert. Auch Niedersachen und Hamburg liegen unter dem Wert 100. Übersteigt die Inzidenz diese Marke, müssen etwa Kontaktbeschränkungen verschärft werden - darunter sind Öffnungsschritte möglich. Das RKI gab 13 Landkreise an, die unter einer Inzidenz von 50 liegen. 22 Kreise weisen einen Wert von mehr als 250 auf, Tendenz sinkend. Im Landkreis Saale-Orlau liegt die Inzidenz aber bei 557,8.