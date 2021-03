RKI meldet deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Innerhalb eines Tages wurden laut RKI 12.834 neue Positiv-Tests registriert. Das sind 2254 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag von 69,1 auf 72,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Auch der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, stieg wieder über den kritischen Wert "1". Den RKI-Angaben zufolge starben 252 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 73.062. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,53 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet.

Die regionalen Unterschiede bei den Neuinfektionen sind weiter sehr groß. In Thüringen nahm der Inzidenzwert sehr stark auf 146,1 zu. Auch die grenznahen Landkreisen in Bayern und Sachsen zu Tschechien verzeichnen sehr hohe Werte. In Tschechien hatte sich vor allem die ansteckendere Virus-Variante B117 sehr schnell ausgebreitet. In den Grenzregionen soll deshalb verstärkt geimpft werden. Den niedrigsten Wert meldet Schleswig-Holstein mit 48. Auch dort ist der Wert in den vergangenen Tagen aber wieder gestiegen.