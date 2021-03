RKI meldet erneut deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet erneut einen deutlichen Anstieg bei den neuen Corona-Fallzahlen.

Binnen 24 Stunden wurden weitere 21.573 Neuinfektionen registriert, wie das RKI am Freitag mitteilt. Das sind fast 4100 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 119,1 von 113,3 am Donnerstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 183 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75.623. Insgesamt wurden bislang mehr als 2.73 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr deutlich: Thüringen weist nun eine Inzidenz von 221,7 auf. Das Saarland hat dagegen einen Wert von 61,1, Schleswig-Holstein von 62,4. Die saarländische Landesregierung aus CDU und SPD hatte am Donnerstag eine Debatte ausgelöst, weil sie nach Ostern bestimmte Bereiche wie etwa Kinos und Außengastronomie wieder für Personen öffnen will, die einen aktuellen Negativtest vorweisen können. Voraussetzung für die Öffnungen ist aber, dass die Inzidenz nicht über 100 steigt.