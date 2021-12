RKI meldet erneut sinkende Corona-Zahlen - Aber 473 weitere Tote

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine sich leicht entspannende Corona-Lage in Deutschland: Binnen 24 Stunden wurden 30.823 Neuinfektionen registriert.

Das sind 5236 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 36.059 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut auf 375 von 389,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 473 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106.227. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland ging laut RKI auf 958.900 zurück. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten in Krankenhäusern lag am Montag bei 4895.

Unter den Bundesländern gibt es kein Land mehr mit einer Inzidenz über 1000. Thüringen verzeichnet mit 984,1 den höchsten Wert, dann folgt Sachsen mit 916,9. Dahinter liegen Sachsen-Anhalt mit einer Inzidenz von 816,7 und Brandenburg mit 642,6. Den niedrigsten Wert unter den Bundesländern gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 160,4.

Das neue Corona-Expertengremium der Bundesregierung berät heute erstmals. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung, wie gefährlich die neue Virus-Variante Omikron sein kann und ob eine fünfte Welle droht. Die britische Regierung hat zuletzt von einer rasanten Omikron-Ausbreitung berichtet.