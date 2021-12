RKI meldet erneut sinkende Corona-Zahlen - Inzidenz fällt auf 331,8

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert weiter rückläufige Corona-Zahlen.

Am Freitag wurden 50.968 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 10.320 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 331,8 von 340,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 437 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 107.639. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,72 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland ging laut RKI auf 934.400 zurück. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten in Krankenhäusern war zuletzt auf 4736 gesunken.

Unter den Bundesländern verzeichnet Thüringen mit 870,7 den höchsten Wert, dann folgen Sachsen und Sachsen-Anhalt mit jeweils sehr deutlichen Rückgängen der Inzidenz auf 783,2 beziehungsweise 699,8. Brandenburg liegt bei 577,0. Den niedrigsten Wert unter den Bundesländern gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 165,2. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Donnerstag allerdings gewarnt, dass die Corona-Zahlen angesichts der befürchteten neuen Infektionswelle durch die neue Virus-Variante Omikron zu langsam zurückgingen.