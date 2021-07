RKI meldet erneuten Anstieg der Corona-Zahlen

Berlin (Reuters) - Nach einem wochenlangen Rückgang steigt in Deutschland die Zahl der Corona-Infektionen wieder.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 949 neue Positiv-Tests. Das sind zudem 300 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 649 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 5,5 von 5,2 am Vortag - und damit den dritten Tag in Folge. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. In Bremen erreichte der Wert 9,8.

49 Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.190. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus. In etlichen europäischen Staaten steigen die Infektionszahlen derzeit deutlich, etwa in den Niederlanden, Spanien oder Zypern. Spanien soll laut einem Bericht der "Funke"-Mediengruppe deshalb von der Bundesregierung als "Risikogebiet" und Zypern sogar als "Hochinzidenzgebiet" eingestuft werden.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte bisher gesagt, dass es zu früh sei, von einer Trendumkehr in Deutschland zu sprechen. Der Anstieg wird vor allem auf die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Virus-Variante und die schrittweise Rücknahme der Corona-Auflagen zurückgeführt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet dennoch weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen. "Wir haben auch die Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen, Einschränkungen aufzuheben, wenn aktuell keine Gefahr besteht, dass das Gesundheitswesen kollabiert", sagt Dreyer der "Rheinischen Post". "Wir analysieren in Rheinland-Pfalz sehr genau die Entwicklung in unseren Nachbarländern Belgien und Luxemburg, wo die Infektionszahlen wieder ansteigen. Wir können Deutschland aber auch nicht abschließen", betonte Dreyer. Der beste Schutz gegen eine vierte Welle sei, wenn sich alle, die könnten, auch impfen ließen.

"Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erst mit einer Impfquote von 85 Prozent bei den über 18-Jährigen werde man die Pandemie für beendet erklären können. "Bis dahin müssen wir weiterhin viel testen, wir müssen die Infektionsketten nachverfolgen und Hygieneregeln einhalten."

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern in Deutschland war am Donnerstag auf 467 gesunken. Zugleich waren bis Mittwoch 40,8 Prozent der Bevölkerungen vollständig geimpft.