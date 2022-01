RKI meldet erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Erstmals sind in Deutschland mehr als 100.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag verzeichnet worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab in der Nacht zum Mittwoch einen Anstieg der Fälle um 112.323 auf knapp 8,19 Millionen bekannt. Eine Woche zuvor waren 80.430 verzeichnet worden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz markierte mit 584,4 nun einen Rekord. Die Zahl der Todesfälle legte um 239 auf 116.081 zu. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Dienstagabend in RTL Direkt erklärt, er rechne mit dem Höhepunkt der Welle Mitte Februar. Die seit Tagen im Wochenvergleich anziehenden Fallzahlen haben die Debatte über eine Impfpflicht verschärft.

Andere große europäische Staaten kämpfen bereits länger mit sechsstelligen Infektionszahlen wegen der Omikron-Variante des Virus. Frankreich verzeichnete am Dienstag fast eine halbe Million neue Fälle und Italien mehr als 228.000. Spanien vermeldete dagegen erstmals seit Anfang November mit etwa 94.400 Ansteckungen rückläufige Zahlen.