RKI meldet erstmals seit zehn Monaten weniger als 500 Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag mit 346 Corona-Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit Anfang August.

Das sind 203 Fälle weniger als vor einer Woche. Erstmals seit zehn Monaten liegt die Zahl der täglich verzeichneten Positiv-Tests unter der Schwelle von 500. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 8,6 von 8,8 am Vortag und bleibt damit den dritten Tag in Folge einstellig. Am Samstag war sie erstmals seit Mitte September unter zehn gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 90.395. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Montagswerte sind meist weniger aussagekräftig, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln und weniger getestet wird.

Von den 16 Bundesländern weisen inzwischen zwölf eine einstellige Inzidenz aus. Den niedrigsten Wert verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern mit 2,2, den höchsten Baden-Württemberg mit einer Inzidenz von 12,5.