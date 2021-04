RKI meldet fast 30.000 neue Corona-Fälle

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 29.518 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet.

Das sind 92 mehr als am vergangenen Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 161,1 von 160,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 259 Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 80.893. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,21 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen waren weiter groß. Thüringen verzeichnete mit einer Inzidenz von 232,2 den höchsten Wert, danach folgte Sachsen (201,8). Den dritthöchsten Wert gab das RKI für Baden-Württemberg mit 183 an. Schleswig-Holstein registrierte dagegen mit 70,9 erneut den niedrigsten Wert und war das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 100. Diese gilt als Schwelle, ab der Öffnungsschritte wieder zurückgenommen und Kontaktbeschränkungen verschärft werden sollen. Das RKI gab sieben Landkreise an, die unter einer Inzidenz von 50 lagen. Am höchsten war die Inzidenz mit 403,4 im Landkreis Saale-Orla.