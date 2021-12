RKI meldet fast 400 weitere Corona-Tote - Inzidenz sinkt leicht

Frankfurt (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 399 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Damit erhöht sich die Zahl in Deutschland binnen eines Tages auf 103.520. Das RKI meldete zudem 36.059 Neuinfektionen. Das sind 9694 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 45.753 neue Ansteckungen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 432,2 von 441,9 am Vortag. Vor einer Woche lag sie noch bei 452,2. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Am höchsten ist die Inzidenz unverändert in Sachsen, mit 1082,1 ist sie aber niedriger als noch vor einer Woche mit 1268,9. Es folgen Thüringen mit 1023,1, Sachsen-Anhalt mit 907,7, Brandenburg mit 636,6 und Bayern mit 520,6. Die niedrigste Inzidenz hat Schleswig-Holstein mit 146,9 nach 150,1 vor einer Woche. Umstritten ist noch, ob das Abflauen der Inzidenz auf ein Abflachen der Pandemie-Welle hinweist oder auf eine fehlerhafte Erfassung der Daten zurückzuführen ist.