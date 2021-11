RKI meldet Höchststand neuer Corona-Fälle - WHO-Warnung für ganz Europa

- von Andreas Rinke und Nikolaj Skydsgaard

Berlin/Kopenhagen (Reuters) - Die steigenden Corona-Zahlen haben die Debatte über ein Spitzentreffen von Bund und Ländern angeheizt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 33.949 neue Corona-Fälle, den höchsten Tageswert überhaupt in der Pandemie. Allerdings dürfte dies auch mit Nachmeldungen wegen des Feiertags in einigen Bundesländern am Montag zusammenhängen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor einem Anstieg der Zahlen in ganz Europa. Während Kanzleramtschef Helge Braun mit Blick erneut ein Spitzentreffen von Bund und Ländern vorschlug, äußerte sich Grünen-Co-Chef Robert Habeck ablehnend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI deutlich auf 154,5 von 146,6 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Personen angesteckt haben. Zugleich wurden 165 neue Todesfälle gemeldet. Die regionalen Unterschiede sind sehr hoch. So verzeichnet Thüringen einen Anstieg der Inzidenz auf 357,4, Sachsen folgt mit 336,4, Bayern mit 234,8. Den niedrigsten Wert weist Schleswig-Holstein mit 71,2 auf.

Die Hospitalisierungsrate gab das RKI mit 3,73 an. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen werden. Die Zahl der Intensivpatienten war in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen - auf 2325 am Donnerstag.

ZAHLEN STEIGEN IN GANZ EUROPA

Der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, warnte vor einem starken Anstieg der Infektionen. "Das derzeitige Tempo der Übertragung in den 53 Ländern der Europäischen Region ist äußerst besorgniserregend", sagte er in Kopenhagen. Man nähere sich einem Rekordniveau. Die Region verzeichnete in der vergangenen Woche mit fast 1,8 Millionen Neuinfektionen einen Anstieg um sechs Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um zwölf Prozent.

HABECK GEGEN MINISTERPRÄSIDENTENKONFERENZ

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun warnte im ZDF, dass die regionale Überlastung von Krankenhäusern mittlerweile auch überregional zum Problem werde. Er kritisierte die Entscheidung der Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP, die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen. Es werde der Eindruck erweckt, dass die Pandemie vorbei sei. Dies verhindere die "notwendige Ernsthaftigkeit" in der Debatte.

Die Ampel-Parteien wiesen dies zurück. Grünen-Co-Chef Habeck sagte den Sendern RTL/ntv, dass die Corona-Lage gefährlich sei, aber nicht wirklich überraschend. Er sprach sich gegen ein Bund-Länder-Chefrunde aus. "Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein Koordinierungsgremium, kein Entscheidungsgremium, und das hat in der Vergangenheit nicht wirklich gut geklappt", sagte er. Falls sich die Länderchefs austauschen wollten, sei das auch ohne Konferenz möglich. Etliche SPD-geführte Länder lehnen dies ebenso ab wie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Dagegen wollen das CSU-geführte Bayern sowie der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, eine solche Sitzung.

Angesichts neuer Corona-Beschränkungen verschärfte sich in einzelnen Ländern die Debatte über Einschnitte für Ungeimpfte. Dabei geht es um die Ausweitung sogenannter 2G-Regeln, die Zugang etwa zu Gaststätten nur für Geimpfte und Genesene vorsehen. "Das wird so kommen, weil die Geimpften einen höheren Schutz haben und die Eingriffe in die Freiheit immer begründungspflichtig sind", sagte etwa Habeck. "Das heißt, diejenigen, die (...) weniger gefährdet sind, werden mehr Freiheiten bekommen." Kanzleramtschef Braun sagte, dass es zwei Wege gebe: Entweder müsse bei 3G-Regeln vorgeschrieben werden, dass Schnelltests durch genauere PCR-Tests abgelöst würden, was sehr teuer sei. Oder die 2G-Regeln müssten ausgeweitet werden.

Vor Beginn der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), dass er mit einer Einigung auf Corona-Auffrischimpfungen rechne. Zuvor hatten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ärzteverbände darauf verständigt, dass allen Geimpften, die vor sechs Monaten geimpft worden seien, eine Auffrischungsimpfung angeboten werden solle.