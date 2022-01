RKI meldet immer schneller steigende Corona-Zahlen - 64.340 Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert sprunghaft steigende Corona-Zahlen: Das RKI meldete am Donnerstag 64.340 Corona-Neuinfektionen.

Das sind 21.570 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 42.770 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 285,9 von 258,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Auch die Zahl der Corona-Toten steigt: 443 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 113.368. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,36 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern war am Mittwoch auf 3531 gefallen.

Der seit Tagen sichtbare Anstieg der Zahlen wird vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Omikron zurückgeführt, die in anderen europäischen Ländern und den USA bereits für Höchststände gesorgt hat. In Deutschland liegt der Schwerpunkt weiter in Norddeutschland: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen den höchsten Wert - die Inzidenz ist auf 715,3 nach oben geschossen. Aber auch Schleswig-Holstein und Brandenburg sowie die Großstädte Berlin und Hamburg liegen nun über einer Inzidenz von 400.

