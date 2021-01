RKI meldet knapp 20.000 Neuinfektionen und wieder über 1000 Todesfälle

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut meldet 19.600 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland.

Das sind rund 1600 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil es rund um den Jahreswechsel laut RKI zu Verzögerungen bei den Tests und den Datenübermittlungen gekommen sein dürfte. 1060 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte. Der Höchststand von 1188 Todesfällen war am Freitag gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 155 von zuletzt 164. Bund und Länder streben an, den Wert der binnen sieben Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun über 1,953 Millionen Ansteckungen bestätigt und 42.637 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten über 1,596 Millionen Menschen.