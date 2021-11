RKI meldet leicht sinkende Corona-Inzidenz und 45.673 neue Fälle

Berlin (Reuters) - Der Anstieg der vierten Corona-Welle lässt nach den neuen Zahlen des Robert-Koch-Institut (RKI) etwas nach.

Das RKI meldete am Dienstag 45.753 Corona-Neuinfektionen. Das sind 427 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Damit ist die Zunahme schwächer als in den vergangenen Wochen. Zugleich sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 452,2 von 452,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zudem ist der R-Wert, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, laut RKI am Montag unter eins gesunken.

Allerdings starben 388 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus - das ist der höchste Wert seit Anfang März. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 101.344. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern war Montag weiter auf 4575 gestiegen.

Sehr hohe Infektionszahlen gibt es vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Spitzenreiter bleibt weiter Sachsen, obwohl die Inzidenz auf 1268,9 zurückging. Dann folgen Thüringen mit 936,8 und Brandenburg mit 727,8. Sachsen-Anhalt liegt bei 717,2, Bayern bei 618,2. In allen fünf Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Die niedrigste Inzidenz gibt es weiter in Schleswig-Holstein, wo der Wert mit 150,1 leicht sank. Der sächsische Landkreis Erzgebirgskreis weist eine Inzidenz von 2133,8 auf, der höchste in Deutschland in der Pandemie gemessene Wert. Bundesweit gibt es 35 Landkreise, die eine Inzidenz über 1000 haben.