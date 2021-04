RKI meldet mehr als 20.000 Neuinfektionen - Aussagekraft unsicher

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 20.407 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Das sind knapp 4000 weniger als vor einer Woche, auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 105,7 von 110,1 am Vortag. Allerdings betont das RKI auf seiner Webseite, dass sinkende Zahlen auch daran liegen könnten, dass rund um Ostern weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und somit weniger getestet werde. Außerdem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Fallzahlen übermittelten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zudem auf den Sonderfaktor der Oster-Schulferien verwiesen, so dass sich weniger Kinder in der Schule ansteckten.

Das RKI meldete weiter, dass innerhalb von 24 Stunden 306 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus starben. Hier könnte der relativ hohe Wert an Nachmeldungen liegen. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,93 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 77.707 Personen starben dem RKI zufolge nach einer Infektion mit dem Virus.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter sehr unterschiedlich - aber auch hier können die Werte dadurch verzerrt sein, dass unterschiedlich stark getestet wurde. Thüringen weist laut RKI am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 181, auf - weniger als an den Vortagen. In fünf Bundesländern lag die Zahl laut RKI unter 100, am niedrigsten dabei in Schleswig-Holstein mit 63,4. In acht Bundesländern ist die Inzidenz unter 100 gerutscht. Nordrhein-Westfalen hatte wegen der mangelnden Aussagekraft der Zahlen am Mittwoch angeordnet, dass Landkreise mit sinkender Inzidenz dennoch die sogenannte "Notbremse" beibehalten müssen, die Corona-Beschränkungen bei Werten über 100 vorsieht.