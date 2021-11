RKI meldet neuen Rekordwert von 66.884 Corona-Fällen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch einen neuen Rekordwert von 66.884 neuen Corona-Fällen gemeldet.

Das sind 14.058 Positiv-Tests mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 52.826 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg abermals auf einen Rekordwert von 404,5 von 399,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 335 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus - auch dieser Tageswert steigt kontinuierlich. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 99.768. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,49 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Sehr hohe Infektionszahlen gibt es weiter im Süden und Osten. In Sachsen fiel die Inzidenz auf 935,8. In Thüringen stieg sie dagegen auf 721,6. Dann folgen Bayern mit 644,3, Brandenburg mit 620,3 und Sachsen-Anhalt mit 616,5. In allen fünf Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Die niedrigste Inzidenz gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 148,8. Es gibt bundesweit nur noch fünf Landkreise, die einen Wert unter 100 aufweisen. Die mit Abstand meisten neuen Todesfälle wurden in Bayern registriert (100).

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten war am Montag von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit 3964 angegeben worden, Tendenz stetig steigend.